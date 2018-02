Vasiļjevs, Priedulēna un šorttrekisti cenšas uzlabot pozīcijas Phjončhanas olimpiskajās spēlēs

Phjončhanas olimpisko spēļu astotajā dienā sestdien uz starta iziet četri Latvijas sportisti, kuri visi sacensības iesākuši jau iepriekš un tagad cenšas uzlabot savas pozīcijas.

Sestdien izvēles programmu aizvadīs Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, 1000 metru izšķirošajās kārtās startēs šorttrekisti Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks, bet skeletonā dāmām noslēdzošie divi braucieni gaidāmi Leldei Priedulēnai.

Izvēles programma daiļslidošanā vīriem sāksies plkst.3 no rīta pēc Latvijas laika un Vasiļjevs uz ledus izies kā pirmais, slidojot pie dziesmām "Put the Blame On Mame" un "Anyone to Love".

Kā vēstīts, piektdien īsajā programmā Vasiļjevs krita trīskāršā aksela lēcienā, saņēma 79,52 punktus un samierinājās ar 21.vietu. Tomēr rezultāti ir ļoti sīvi un pirmais desmitnieks ir nepilnu sešu punktu attālumā.

Līderis pēc īsās programmas ar 111,68 punktiem ir 2014.gada Soču olimpisko spēļu čempions Juzuru Hanju no Japānas, kuram ar 107,58 punktiem seko divkārtējais pasaules un seškārtējais Eiropas čempions Havjers Fernadess no Spānijas.

Tikmēr labāko trijnieku ar 104,17 punktiem noslēdz Šoma Uno no Japānas, kurš pērn kļuva par pasaules vicečempionu.

Pašlaik 18 gadus vecais Vasiļjevs ir olimpisko spēļu debitants. Viņš šogad izcīnīja augsto ceturto vietu Eiropas čempionātā. Olimpisko ceļazīmi daugavpilietis nopelnīja pērn pasaules čempionātā, kurā ierindojās 14.pozīcijā.

Šosezon Vasiļjevs, kuru trenē slavenais šveicietis Stefans Lambjēls, piedalījās divos Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) "Grand Prix" posmos, Maskavā notikušajā etapā ieņemot astoto vietu, bet pēc tam novembrī Japānas pilsētā Osakā ierindojoties sestajā pozīcijā.

Nākamajā trešdienā daiļslidošanā sāksies sacensības dāmām, kur Latviju pārstāvēs Diāna Ņikitina.

Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā startē pirmoreiz kopš 1994.gada.

Dienas vidū pēc Latvijas laika sāksies šorttreka sacensības, plkst.12.53 ceturtajā ceturtdaļfinālā 1000 metru distancē uz starta izejot abiem Latvijas pārstāvjiem Puķītim un Zvejniekam.

Latviešiem skrējienā būs ļoti spēcīgi konkurenti - trīskārtējais olimpiskais čempions Čārlzs Hemelins no Kanādas, kurš 1000 metru distances priekšsacīkstēs sasniedza olimpisko rekordu, Soču olimpiskajās spēlēs divas godalgas guvušais ķīnietis Vu Dadzjins, kā arī Ungārijas pārstāvis Šaolins Šandors Lu, kurš šosezon tieši 1000 metros triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā.

Pusfinālam, kas notiks vēlāk sestdien, kvalificēsies skrējiena divi ātrākie sportisti.

Kā vēstīts, priekšsacīkstes 1000 metros notika otrdien, abiem latviešiem tās pārvarot pēc dramatiskas cīņas. Zvejnieks sākumā bija aiz konkurentu muguras, tad pakāpās uz trešo vietu, tomēr piektajā aplī viņu apdzina ķīnietis Žeņs Dzivei, kurš to darīja pārkāpjot noteikumus un traucējot Zvejniekam. Zvejnieks finišēja pēdējais, tomēr pēc finiša Ķīnas sportists tika diskvalificēts un latvietis iekļauts ceturtdaļfināla dalībnieku vidū.

Vēl dramatiskāks bija skrējiens, kurā startēja Puķītis, un tajā bija pat trīs starti. Vispirms tika fiksēts pāragrs starts, tad cīņā par labāku pozīciju saķērās Ungārijas un Krievijas olimpiešu pārstāvji, pēdējam krītot un līdzi paraujot arī amerikāni Džonu Robertu Selski un Puķīti, kurš tobrīd bija pēdējais.

Skrējiens tika apturēts, krievam Pāvelam Sitņikovam saņemot diskvalifikāciju, kamēr Selskim nācās mainīt slidas asmeni. Savukārt trešajā startā Puķītis sākotnēji bija līderis, tad noslīdēja uz trešo vietu, taču piektajā aplī atguva otro pozīciju, to droši nosargājot līdz finišam.

Kā vēstīts, Puķītis olimpiskās spēles sāka pagājušajā sestdienā, kad izcīnīja 13.vietu 1500 metru distancē.

Pašlaik 24 gadus vecajam Puķītim šīs ir otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem Sočos viņš 1500 metru distancē izcīnīja 15.vietu. Šis gads viņam sācies veiksmīgi, jo janvāra vidū latvietis guva trešo vietu Eiropas čempionāta 1000 metru distancē, pēc tam superfinālā finišējot septītais.

Tikmēr 20 gadus vecais Zvejnieks šodien debitēs olimpiskajās spēlēs. Viņš sezonas sākumā Pasaules kausā rādīja augstvērtīgākos rezultātus no Latvijas sportistiem Pasaules kausa etapos, reizi izcīnot 12.vietu 500 metru distancē.

Nākamajā nedēļā šorttrekā tiks aizvadītas arī sacensības 500 metros, kur piedalīsies Zvejnieks.

Latvijas šorttrekā izstrādāta sešu gadu programma, kurā par mērķi izvirzīts pakāpenisks sportistu progress un cīņa par medaļām augstākā līmeņa sacensībās jau pirms 2022.gada Pekinas olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to kāda šorttreka sportista kvalificēšanās jau šī gada olimpiskajām spēlēm tiek uzskatīta par augstu sasniegumu. Zīmīgi, ka Puķītis ikdienā netrenējas ar Latvijas šorttreka izlasi, jo viņam to liedz ar Ventspils pašvaldību noslēgtais līgums.

Tikmēr Priedulēnai trešais brauciens sāksies plkst.13.20, bet ceturtajam starts tiks dots plkst.14.45.

Skeletona sacensības Priedulēna piektdien uzsāka veiksmīgi. Latviete aizvadīja divus ļoti labus braucienus, taču kamanas nebija pietiekami ātras, lai cīnītos par augstāku vietu. Pirmajā braucienā latviete bija septītā, bet otrajā braucienā uzrādīja piekto ātrāko laiku un pēc pirmās dienas viņa atrodama septītajā pozīcijā.

Trešajā braucienā sportistes brauks no pirmās uz pēdējo, līdz ar to Priedulēna trasē dosies kā septītā.

Pašlaik 24 gadus vecajai Priedulēnai šīs ir otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem Sočos viņa izcīnīja dalītu 14.vietu.

Priedulēna vasarā sarāva ceļgala krusteniskās saites, tomēr par spīti nopietnajam savainojumam viņa nolēma neveikt operāciju un šosezon startēt. Sportiste Pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās 11.vietā, turklāt divas reizes palieka uzreiz aiz goda pjedestāla.

Olimpiskā trase gan viņai nav īpaši veiksmīga, jo pērn Pasaules kausa posmā tika gūta 14.vieta. Savukārt treniņos pirms olimpiskajām spēlēm viņa vien divos no sešiem braucieniem iespraucās pirmajā desmitniekā.

Sestdien Phjončhanā tiks sadalīti deviņi medaļu komplekti. Tā daiļslidošanā startēs vīri, kalnu slēpošanā notiks supergigants dāmām, tāpat dāmas dalīs medaļas sloupstailā ar slēpēm, distanču slēpošanā notiks sacensības 4x5 kilometru stafetē dāmām, biatlonā risināsies masu starts 12,5 kilometru distancē dāmām, šorttrekā tiks izcīnītas medaļas 1000 metros vīriem un 1500 metros dāmām, skeletonā tiks noskaidrotas labākās dāmu braucējas, bet tramplīnlēkšanā risināsies sacensības no lielā tramplīna vīriem.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāvēs 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti. Salīdzinot ar iepriekšējām Ziemas olimpiskajām spēlēm, delegācijas sastāvs ir mazākais kopš 1998.gada Nagano Olimpiādes, bet tam ir vienkāršs izskaidrojums - četrgades nozīmīgākajam forumam nav kvalificējusies Latvijas hokeja izlase, kas uzreiz palielina dalībnieku skaitu, jo hokeja komandā var pieteikt 25 spēlētājus.

Phjončhanas olimpiskās spēles norisināsies līdz 25.februārim, sportistiem sadalot 102 medaļu komplektus 15 dažādos sporta veidos, turklāt pirmo reizi Ziemas Olimpiādē tiks izdalīti vairāk nekā simts godalgu komplekti. Sacensību programmā debitēs četras disciplīnas - "Big Air" snovbords, jaukto pāru sacensības kērlingā, masu starts ātrslidošanā un jaukto komandu sacīkstes kalnu slēpošanā. Kopumā šajā Olimpiādē piedalīsies 92 valstis, bet uz starta dosies teju 3000 sportisti.

Pirmo reizi kopš 1998.gada Nagano olimpiskajām spēlēm Ziemas olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, jo Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) nebija gatava maksāt par hokejistu transportēšanu un apdrošināšanu.

Phjončhana par 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietu tika izraudzīta 2011.gada jūlijā, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) 123.Sesijā balsojumā pārliecinoši apsteidzot Vācijas pilsētu Minheni un Ansī pilsētu Francijā. Dienvidkorejā šī būs otrā Olimpiāde, jo 1988.gadā galvaspilsētā Seulā notika Vasaras olimpiskās spēles.