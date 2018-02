Video: Personiskie 'pingvīni' un stiprinājumi – Latvijas olimpieši RTU Dizaina fabrikā pilnveido inventāru

Gatavojoties startam 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, Latvijas kamaniņbraucēju izlase Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikā uzlaboja savu sacensību inventāru, informē RTU preses dienests.

Latvijas kamaniņu sportisti Phjončhanā jau aizvadījuši pirmos treniņbraucienus, bet pirms došanās uz Dienvidkoreju, visas sezonas garumā Latvijas kamaniņu sporta izlases treneri RTU Dizaina darbnīcā uzlaboja invetāru.

Šosezon sadarbībā ar RTU Dizaina fabriku radīti sportistiem individuāli piemēroti "pingvīni" - uzmavas ar asām adatām, kas, piestiprinātas cimdiem pirkstu galos, palīdz sportistiem startā spēcīgāk atgrūsties no ledus. Lai izgatavotu "pingvīnus", tika 3D skenētas kamaniņbraucēju rokas, veidoti matemātiski pirkstu modeļi, tika eksperimentēts ar adatu izvietojumu, uzmavu materiālu un izgatavošanas metodi.

RTU Dizaina fabrikā veikti uzlabojumi arī pašu kamanu mehānikā - savienojošos elementos, skrūvju stiprinājumos utt., kas nepieciešams, lai uzlabotu kamanu ātrumu un vadāmību trasē.

"Ar katru no pilnveidojumiem var iegūt sekundes daļas, uzlabot sportista ērtību, ātrumu vai kompensēt kaut ko, kas ir nevēlams un traucē. Mēs uz to skatāmies kompleksi – kā palīdzēt sportistam labāk startēt, ieņemt pozīciju kamanās un aizvadīt braucienu," saka RTU Dizaina fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis.

Latvijas kamaniņbraucēju izlases treneris un mehāniķis, divkārtējais olimpiskais medaļnieks Mārtiņš Rubenis augstu vērtē sadarbību ar RTU. "Dizaina fabrikā ir fantastiska jaunu cilvēku komanda, kas gatava pāris dienu laikā uztaisīt tādas lietas, par ko lielāki uzņēmumi parasti saka – mums jāpadomā, vajag laiku, kādus testus uztaisīt," saka Rubenis. "Viens no kamanu mezgliem no idejas līdz gatavam produktam tapa nepilnas nedēļas laikā; mūsdienu lielajā konkurences virpulī ir ārkārtīgi svarīgi, lai no idejas līdz izstrādājumam ir maksimāli īss laiks." "

Kombinējot tehnoloģijas, kas pieejamas RTU Dizaina fabrikā, tostarp 3D skenēšanu un druku, frēzēšanu un silikona liešanu, iespējams operatīvi radīt sportistiem nepieciešamos izstrādājumus, norāda Guntis Kuļikovskis. Savukārt, izmantojot zinātniskas metodes snieguma mērīšanai, to iespējams analizēt un vieglāk atkārtot. Dizaina fabrika sadarbojas arī ar dažādām RTU zinātniskajām laboratorijām, piemēram, mērot materiālu īpašības.

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju centrs studentiem, zinātniekiem un uzņēmumiem, kur sadarbojoties tiek radīti tehniski un dizaina risinājumi jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju attīstībai visdažādākajās nozarēs. RTU Dizaina fabrikas radošajā vidē tiek īstenoti gan starpdisciplināri projekti studentu izaugsmei, gan veikti pētniecības un izstrādes pakalpojumi un konsultācijas uzņēmumiem.