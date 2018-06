10 populāri Rīgas restorāni svētkos apvienosies 'Dziesmusvētku restorānā'

26. Vispārējo latviešu Dziesmu un 16. Deju svētku laikā no 6. līdz 8.jūlijam laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tiks atvērts "Live Rīga Dziesmusvētku restorāns". Tajā piedalīsies desmit populāri Rīgas restorāni un to šefpavāri. Restorāns būs ne tikai vieta, kur baudīt gardu ēdienu, bet tas darbosies arī kā viena no publiskajām svētku skatīšanās vietām pilsētvidē, "Tasty" informēja Rīgas Tūrisma attīstības biroja pārstāve Anna Blaua.

"Live Rīga Dziesmusvētku restorānā" piedalīsies un līdzās viens otram zem klajas debess trīs dienu garumā apmeklētājus priecēs restorāni "Entresol", "Ferma", "Garage", "International", "Kaļķu vārti" "Kolonāde. Mūsu stāsti", "Muusu", "Terase", "Osta", "Rocket Bean Roastery", "Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā". "Dziesmusvētku restorānā varēs baudīt ne vien Latvijas labāko šefpavāru radītu ēdienu, bet arī visas tiešraides uz lielā ekrāna no Vispārējo latviešu Dziesmu un Deja svētku norisēm. Arī tie, kuri nebūs izsalkuši, būs laipni aicināti iekārtoties pie lielā ekrāna, lai kopīgi uz lielā ekrāna pilsētvidē izgaršotu šos pasaules kontekstā tik unikālos svētkus," saka Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča. 26. Vispārējie latviešu Dziesmu un 16. Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā esošā valsts iestāde. RTAB informē, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā. Vairāk informācijas www.liveriga.com