Foto: Ar izsmalcinātiem ēdieniem un latviskiem gardumiem atvērts Dziesmusvētku restorāns

Piektdien, 6. jūlijā, pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atvērts "Live Rīga Dziesmusvētku restorāns", kur garēžiem iespējams baudīt 10 Rīgas restorānu un to šefpavāru sarūpēto maltīti.

Restorāns darbosies trīs dienas, un tajā piedalīsies desmit populāri Rīgas restorāni – "Entresol", "Ferma", "Vīna bārs Garage", "International", "Kaļķu vārti", "Kolonāde. Mūsu stāsti", "MUUSU", "Osta", "Rocket Bean Roastery", kā arī "Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā".

Restorāns darbojas arī kā viena no publiskajām svētku skatīšanās vietām pilsētvidē, jo visas dienas garumā uz lielā ekrāna tiks rādīti deju koncertu ieraksti, Dziesmu un deju svētku vēstnešu stāsti, kā arī translētas tiešraides no svētku pasākumiem.

Restorāns strādās trīs dienas – 6. jūlijā no pulksten 13 līdz 22, 7. jūlijā no pulksten 12 līdz 00.30 un 8. jūlijā no pulksten 12 līdz pusnaktij.