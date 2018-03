Raimonds Tomsons pārspēj pasaules rekordu šampanieša pudeļu atvēršanā ar zobenu

Nedēļas nogalē Rīgā notikušajā šampanieša festivālā "Riga Wine & Champagne" uzstādīts jauns Ginesa rekords – minūtes laikā ar zobenu atvērta 71 šampanieša pudele, vēsta pasākuma rīkotāju pārstāve Inese Ķīkule.

10. martā pirmoreiz Latvijas vēsturē tika uzstādīts pasaules rekords sabrage jeb rekords šampanieša pudeļu atvēršanā ar zobenu vienas minūtes laikā. "Audi" Burbuļu parādes vakara sesijas noslēgumā Raimonds Tomsons, restorāna "Vincents" vadītājs un Eiropas labākais vīnzinis, minūtes laikā ar zobenu atvēra rekordlielu skaitu – 71 pudeli šampanieša. Iepriekšējais Ginesa rekords šampanieša pudeļu atvēršanā ar zobenu piederēja Ašritam Furmanam, kurš vienas minūtes laikā ar zobenu 2015. gada 2. augustā atvēra 66 šampanieša pudeles.

Foto: Renars Koris

Leģenda vēsta, ka šampanieti ar pompu atvērt, pudeles kakliņu nošķeļot ar zobenu, franču kavalēristi pirmoreiz iemācījušies Napoleona karu laikā Kliko kunga atraitnes (leģendā šampanieša nama "Champagne Veuve Clicquot" saimnieces) pagalmā. "Audi" Burbuļu parādes pagalmā jeb Latvijas Nacionālā mākslas muzeja priekšā vairāk nekā 200 gadus vēlāk pasaules rekordu sabrage uzstādījis pašmāju vīnzinis Raimonds Tomsons. Rekorda uzstādīšana un festivāls kopumā jau pievērsis uzmanību Rīgai kā reģiona vīna un gardēdības galvaspilsētai.

Foto: Renārs Koris

"Riga Wine & Champagne" ir pirmais šampaniešu, vīnu un gardēdības festivāls ar plašāko augstākās raudzes vīnu degustāciju, meistarklašu un vakariņu programmu Baltijas valstīs. Festivāls aizsākās 2012. gadā un tradicionāli notiek divās – rudens un pavasara – sesijās.

"Audi" Burbuļu parādes – Baltijā vērienīgākās šampaniešu degustācijas – šī gada spožākās zvaigznes bija vīndari un Šampaņas namu īpašnieki Lorāns Šamps no "Champagne Vilmart", Šampaņas gada zemnieks Adriens Donts no "Champagne Dhondt-Grellet", Žeroms Legrā no "Champagne Legras-Haas", Frederiks Panajotis no "Champagne Ruinart", Kristofs Konstants no "Champagne Paul Bara", Žils Delabastjē no "Champagne de Venoge", kā arī Pīters Liems, viens no atzītākajiem pasaules šampanieša ekspertiem, un Raimonds Tomsons (restorāns "Vincents"), Eiropas čempions vīnzinībās.

