Karstumizturīgas sviestmaizes un paštaisīta ledus kaste – padomi festivāliem un ceļojumiem

Neatkarīgi no tā, vai atrodies pie dabas, festivālā, ekskursijā vai ceļojumā, sviestmaizes ir neaizstājams veids, kā ātri remdināt izsalkumu un iegūt enerģijas devu visai dienai. Uztura speciāliste Ksenija Andrijanova, grāmatu autore un pavāre Linda Vilmansone-Virbule sadarbībā ar maizes ražotāju "Latvijas Maiznieks" dalās ieteikumos par to, kā līdzi paņemtās maizītes saglabāt svaigas un garšīgas pat karstā vasaras dienā.

Ja ārā valda karsts laiks, tad uztura speciāliste iesaka visas sastāvdaļas paņemt līdzi atsevišķi un sendviča izveidi organizēt jau nonākot galamērķī. "Lai siers "dzīvo" tam paredzētajā plēvē, liesais šķiņķis – vakuumā iepakojumā, bet dārzeņi paliek nesagriezti. Tas ir svarīgi, lai tie nesāktu sulot, bojāties un līdz ar to arī nezaudētu garšu," saka uztura speciāliste Ksenija Andrijanova.

Foto: Shutterstock

Ja dienas nelutina ar saulainu laiku, bet ir vēsāks, tad dodoties dabā var līdzi ņemt jau gatavu sviestmaizi. Vēlams gan pēc iespējas ātrāk to apēst, īpaši tādā gadījumā, ja tā satur produktus, kas ātri bojājas, piemēram, olas vai majonēzi. "Visgarākais "svaiguma termiņš" būs jau apstrādātiem produktiem — marinētiem gurķīšiem, gaļas kūpinājumiem, kūpinātam sieram, cietiem dārzeņiem, piemēram, burkāniem, selerijām. Šeit gan vēlos uzsvērt, ka runa ir par pārtikas produktu drošumu, nevis to veselīgumu," stāsta Ksenija Andrijanova.

Savukārt pavāre Linda Vilmansone-Virbule iesaka līdzi paņemt arī humusu un tomātus, kā arī klasisko sendviču ar šķiņķi. "Tomātu gan ieteicams sendvičā pievienot īsi pirms ēšanas, vai arī to ieliekot starp salātu lapām," skaidro Linda Vilmansone-Virbule.

Te atradīsi līdzņemšanai parocīgu ēdienu receptes un karstumizturīgu produktu sarakstu, kas lieti noderēs, plānojot festivāla vai garāka ceļojuma ēdienkarti.

Lai iegūtu ātru enerģiju atrodoties ārpus mājām, uztura speciāliste iesaka koncentrēties uz ogļhidrātiem un izvairīties no tiem produktiem, kuri ir pārāk smagi gremošanai, piemēram, cūkgaļu un citiem trekniem produktiem.

Tā vietā vislabāk izvēlēties pašam izveidot maizīti ar augļiem un ogām. Piemēram, gards enerģijas avots būs maizīte, kas pagatavota ar mellenēm, banāniem un dāsnu devu zemesriekstu sviesta.

Kā pareizi pārvadāt produktus karstumā

Foto: Shutterstock

Karstumā maizītes vislabāk likt pusdienu kastītē un transportēt aukstuma soma — tādā veidā tiks saglabāta gan sviestmaižu garša, gan forma.

"Tasty" padoms: leduskasti drošai produktu pārvadāšanai karstajās vasaras dienās itin vienkārši vari pagatavot saviem spēkiem. Šim nolūkam būs nepieciešama:

kartona kaste,

putuplasts (lēti nopērkams jebkurā būvniecības preču veikalā veikala);

folija.

Kastes apakšu un iekšējās sienas izklāj ar foliju. Labākam rezultātam var izmantot skavotāju. No putuplasta plāksnēm izgriež četrstūrus kastes iekšsienām atbilstošā formā un iestiprina tos gar kastes malām. Ja četrstūri būs precīzi izgriezti, tos varēs vienkārši ieķīlēt, izvairoties no līmēšanas. Izgriež no putuplasta atbilstoša izmēra vāku, kuru arī apskavo vai aploka ar foliju. Kastē liek pāris sasaldētas 0,5l ūdens pudeles un līdzņemšanai paredzēto pārtiku. Uzliek kastei vāku un dodas baudzīt dzīvi! Pudelēs sasaldētais ūdens pakāpeniski atkusīs, atvēsinot produktus, un ceļojuma beigās būs baudāms kā vēss dzēriens.

Ja ārā ir karsts un nav pieejama arī aukstumsoma, tad pusdienu kastīte nav jātur pavisam ciet — slēgtā kārbā bez gaisa piekļuves maizīte kļūs mitra un negaršīga, saka Ksenija Andrijanova.

Savukārt sviestmaizes derīguma termiņš atšķirsies atkarībā no tā, kādi produkti izmantoti tā pagatavošanā. Tāpēc, jo ātrāk apēd maizīti, jo labāk. Gadījumā, ja produktiem ir mainījusies garša vai smarža, tad labāk neriskēt un sviestmaizi uzturā nelietot. "Labāk badā, nevis saindējies," saka Ksenija Andrijanova.