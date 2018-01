Knifs, kā veikli notīrīt asarus bez zvīņām piesprakšķinātas virtuves

Pašmāju kaislīgākajiem copmaņiem makšķerēšanas sezona pilnā sparā turpinās arī ziemas sezonā. Tas nekas, ka nereti visas dienas loms ir vien pāris sīkas raudas, kas tiek kaķim, un padsmit asarīši. Lielākie asari noder cepšanai uz pannas, bet no mazajiem var pagatavot gardu zivju zupu. Ir tikai viena problēma – asaru asās spuras un blīvā sīko zvīņu kārta padara šo zivteļu tīrīšanu par īstu mocību.

Apgūstot pavisam vienkāršu triku, pēc asarīšu tīrīšanas vairs nenāksies nopūlēties, tīrot zvīņām nosprakšķinātos virtuves skapīšus, un meklēt plāksterus, lai aplīmētu uz asajām spurām sagrieztos pirkstus.

Interneta vietnē "Youtube" daudzi pieredzējuši makšķernieki dalās savā pieredzē, skaidrojot, ka asaris būs pavisam vienkārši notīrāms, ja iesākumā ar asu nazi abās pusēs gar augšējo spuru veiksi nedziļu vienlaidus iegriezumu – no galvas līdz pat astei.

Tad, sākot no astes un virzienā uz galvu, viegli varēsi atdalīt aso augšējo spuru. Un, kas pavisam lieliski, – varēsi iztikt arī bez zvīņu nokasīšanas, jo, kad spura būs izņemta, atliks vien ar pirkstiem atdalīt asara ādu no gaļas, virzienā no augšējās spuras vietas uz leju.

Nu tikai jānogriež asarim galvu, bet ne līdz galam – pārgriez vien centrālo asaku un tad, satverot asari aiz galvas, ar vienu roku veikli atbrīvo to no ādas un iekšām, līdz otrā palicis cepšanai gatavs zivs liemenis, kuram atliks vien nogriezt astes spuru.

Šajā video redzams, kā paveicamas iepriekšminētās darbības.