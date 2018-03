Vienkāršs veids, kā izcept cimperlīgo pīles krūtiņu, lai tā nezaudētu sulīgumu

Rīcības shēma ir pavisam vienkārša: gaļu iemarinē, strauji apcep un tad “nogatavina” cepeškrānī, atklāj portāls "Kitchenmag".

Izņem krūtiņu no marinādes, nosusina gaļas gabalu ar papīra dvieli. Iesmērē aukstu pannu ar nelielu daudzumu eļļas, lai gaļu nepierauj pie pannas. Ja tev ir panna ar kvalitatīvu pretpiedeguma pārklājumu, eļļa nebūs vajadzīga vispār. Pīle jāsāk cept uz aukstas pannas ar ādu uz leju, lai no treknās āda pēc iespējas labāk iztecētu tauki. Ja liksi gaļu uz karstas pannas, ādiņa apvilksies ar garozu un tauki paliks ādā.

Lai pīles gaļas šķiedras padarītu mīkstākas, iesākuma pagatavo marinādi no ūdens un baltvīna etiķa, ievērojot proporciju 3:1, un pāris uz rupjās rīves sarīvētiem sīpoliem, kam pievienota šķipsna sāls.

Padoms: uz pannas palikušos pīles taukus vari izmantot kartupeļu cepšanai vai kāpostu sautēšanai.

Liek krūtiņu uz divās kārtās salocītas folijas, ietin un cep krāsnī vēl 15 minūtes. Svarīgi ir folijas sainīšus rūpīgi aizlocīt, lai no tiem netecētu ārā šķidrums. To vēlāk varēs izmantot, pārlejot gaļu pirms pasniegšanas vai gardas mērces pagatavošanai.

Kad folijas sainītis izņemts no krāsns, never to vaļā, bet ļauj gaļai “atpūsties” vēl 5-10 minūtes pirms pasniegšanas.

Foto: Shutterstock

Ja pīles krūtiņu paredzēts baudīt siltā veidā, tad pirms pasniegšanas izņem to no folijas sainīša, ar asu nazi ieslīpi sagriez šķēlēs un pārslaki ar apelsīnu sulas mērci, kam pievienota šķipsniņa svaigi maltu piparu, sāls un nedaudz medus.

Savukārt, ja gaļu iecerēts izmantot sviestmaižu vai salātu pagatavošanai, tad folijas sainīšus, kad tie sasnieguši istabas temperatūru, liec ledusskapī – šādi pīles krūtiņa neapkaltīs un saglabās sulīgumu.