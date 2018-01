Mājas ballītes karaliene pica. Ģeniālas receptes un ieteikumi perfektam rezultātam

Ja plānota omulīga pasēdēšana draugu lokā, spēļu vakars vai kāda lustīga ballīte, par ēdienu aizmirst nedrīkst, un nedēļas nogales sagaidīšanai piestāv kas grēcīgāks, piemēram, pica!

Vieglākais ceļš, protams, ir pasūtīt picu un saņemt to karstu, gardi pagatavotu no prasmīga cepēja rokām, taču arī pašiem cept picu nav peļama ideja. Īpaši piemērota šī ideja ir, ja vēlies iesaistīt klātesošos maltītes gatavošanā. Katrs varēs izvēlēties sev tīkamākās sastāvdaļas, dekorēt un tad gaidīt īsto brīdi, kad izņemt picu no karstās krāsns.

Kā zināms, lieliskas picas garants ir garda mīkla, tāpēc šai sakarā, ja vien neizvēlējies jau gatavu picas mīklas maisījumu, izlasi ieteikumus, kā gatavot mīklu. Slinkākā variantā vari iegādāties arī kārtaino mīklu un cept picu no tās – sanāks ļoti kraukšķīga un plāna pamatne.

Ja allaž esi prātojis, kāpēc mājās nekad pica nesanāk tik garda kā kādā restorānā, iespējams, ko jaunu un vērtīgu atklāsi šajā rakstā, kur atklāti svarīgi noteikumi. Tur aprakstīta gan gatavošanas gaita, gan picas cepšanai vajadzīgā temperatūra un citi nozīmīgi posmi.

Un nav jau tā, ka pica var būt tikai neveselīga. It īpaši mājās gatavota tā izdosies mazāk kaitīga figūrai, bet, ja vēlies jo īpaši pārdomātu picu, iepazīsties ar ieteikumiem, kā cepienu padarīt veselīgāku.

Kad apgūtas iemaņas un ievākta informācija, jāizvēlas vien kāda recepte no ''Tasty'' krājuma un jāķeras pie lietas!