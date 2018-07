Foto recepte: dolmas jeb vīnogu lapu tīstokļi ar sulīgu maltās gaļas pildījumu

3 stundas Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Vīnogu lapu tīstoklīši ar sulīgu maltās gaļas pildījumu jeb dolmas garšos vienlīdz labi gan tikko izzvejotas no katla, gan nākamajā dienā – izceltas no ledusskapja, turklāt gatavošanas procesā no virtuves vējojošie aromāti piepildīs māju ar tik vasarīgu smaržu, ka jasmīns un ceriņi var atpūsties!