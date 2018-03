Kā pagatavot krāsnī uz burkas ceptu sulīgu vistu ar zeltaini kraukšķīgu ādiņu

Mīkstu sviestu sajauc ar rīvētu citrona miziņu, pipariem un sāli. Uzmanīgi pabāž roku zem vistas ādas un atdala no gaļas, iesmērē ar aromatizēto sviestu. Pabāž zem ādas arī timiāna zariņus.

No kurkumas, paprikas pulvera, sāls, pipariem un eļļas sajauc biezu pastu. Ar to iesmērē vistu no ārpuses. Burciņā ielej karstu ūdeni, piepildot 2/3, "izsēdina" vistu uz burciņas un notin spārnu galus ar foliju.

Burciņas izmēram nav nozīmes, ja vista ir stabila, sēžot uz burkas, tad burka der.

Uz pannas vai veidnes, kas novietota zem burkas, uzlej nedaudz karsta ūdens, lai, vistai cepoties, tekošie tauki nepiedeg un nesāk dūmot.

Cep līdz 200 grādiem sakarsētā krāsnī, līdz ādiņa apbrūninās – aptuveni 30 minūtes un tad uz 180, līdz vista gatava.

Maza vistiņa būs gatava aptuveni 50 minūtēs, lielāka vista jācep mazliet vairāk par stundu. Šai receptei vislabāk izmantot neliela izmēra vistu.