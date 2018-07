Ozols aicina uz pagalma ballīti – street food, strītbols, grafiti un alternatīvais hiphops

Šo ceturtdien, 12. jūlijā, Jaunajā Teikā viesus uz savu pagalma ballīti “All Black Everything” aicina hiphopa mākslinieks Ozols. Šis būs pirmais pasākums sērijā “Rīgas Street Food Garša”, kura mērķis ir atklāt jaunas Rīgas ielu ēdienu garšas un pieredzes. Lūk, pieci iemesli, kādēļ tev ceturtdien ir jādodas uz Jauno Teiku.

Gardi un neparasti ielu ēdieni

Gan šī pasākuma konceptam speciāli radītajos ēdienos, gan iecienītākajās āra izklaidēs - visur dominēs melnā nokrāsas. Vai esi jau nogaršojis sulīgu melno burgeri vai pat melno saldējumu? Tas būs melni un ellīgi garšīgi! Jo par ēdieniem un dzērieniem rūpēsies tādas iecienītas pilsētnieku maltīšu vietas, kā kokteiļbārs "Mākonis", restorāni "TERRA", "Čarlstons", "Sub-Nation", "Bao Bun", "Bosa Burger"s u.c. Būs arī īpaši melnie kokteiļi! Būs arī Skrīveru melnais mājas saldējums.

Foto: Publicitātes foto

Pieveic Ozolu galda tenisā vai strītbolā

Kurš ir labi paēdis, tam ir arī labi jāizkustas. Savu roku un kāju veiklību varēsi nodemonstrēt sacenšoties ar Ozolu strītbola mini turnīrā. Bet vai zināji, ka viņš ir arī īsts čempions galda tenisa spēlē? Galda teniss ir viņa hobijs jau kopš bērnības, vai varēsi viņu pārspēt?

Īpaši grafiti paraugdemonstrējumi

Kas ir ielu ēdienu svētki bez ielu mākslas? Un kas gan ir labāka ielu māksla par grafiti? Viens no Rīgas pazīstamākajiem grafiti māksliniekiem Tron Karton jau no plkst. 16.00 līdz pat pašam vakaram Jaunās Teikas iekšpagalmā visu skatītāju klātbūtnē veidos neparastus mākslas darbus.

Alternatīvais hiphops Kaytranada labākajās tradīcijās

Ja nepatīk sportot, tad izkustēties būs iespējams mūzikas pavadījumā. Viens no Rīgas labākajiem deju un elektroniskās mūzikas pārstāvjiem NiklāvZ no plkst. 16.00 līdz pat pašam vakaram rūpēsies par ballītes muzikālo atmosfēru. Alternatīvā hiphopa cienītājus priecēs Kaytranada bīti.

Foto: Publicitātes foto

Izklaides ikvienam – ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem

Ceturtdiena ir mazā sestdiena. Izbaudi to, ne vien nesteidzīgi baudot kokteiļus un lieliskus ēdienus, bet arī pinbola vai novusa spēli ar draugiem un ģimeni. Droši ņem līdzi arī bērnus, jo tiem būs pieejamas ne tikai visas pasākuma izklaides, bet arī veseli divi spēļu laukumi. Arī mājdzīvniekiem ieeja nav liegta.

Tiekamies ballītē "All Black Everything" jau ceturtdien no plkst. 16.00 notiks Jaunās Teikas iekšpagalmā. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Foto: Publicitātes foto

Slavenību organizētie pasākumi "Rīgas Street Food Garša" notiks katru otro nedēļu un nebūs parasti ielas ēdiena (street food) tirdziņi, bet dzīvesstila pieredze, kas apvienos gardus ēdienus, lielisku mūziku un īpašas aktivitātes apmeklētājiem. Turklāt katrs pasākums būs unikāls, jo tā atmosfēru veidos un apmeklētājus uzņems pieci dažādu Rīgas dzīvesstilu eksperti. Pasākumu sēriju turpinās vēl četri dažādu Rīgas dzīvesstilu eksperti:

26. jūlijā – stand-up komiķis Jānis Skutelis un viņa "Pusnakts šovs septiņos" radošā komanda

9. augustā – TV vadītāji Lelde un Aivis Ceriņi

23. augustā – Latvijas biznesa vides kurators Andris Ozols

6. septembrī – TV šova "Māmiņu klubs" vadītāja un blogere Kristīne Virsnīte

Aktuālā informācija par pasākumu pieejama šeit.