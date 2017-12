Foto: Atradumi mājai studentu darbu izstādē 'Jarmarka'

Mākslas cienītājiem jau tradīcija kļuvusi īsi pirms Ziemassvētkiem doties uz Latvijas Mākslas akadēmiju lūkot, kādus mākslas darbus sarūpējuši studenti. Šī ir lieliska vieta, kur meklēt oriģinālas dāvanas un īpašas lietas ar pievienoto vērtību, tāpēc ''Tava Māja'' mākslas un dizaina darbu izstādes un tirgus atklāšanā iemūžināja atradumus tieši mājai.

Jau 15 gadus Latvijas Mākslas akadēmijā studentiem ir iespēja atrādīt savu veikumu no studiju laika – tās ir ne tikai gleznas, grafikas un tekstilmāksla, bet arī keramika, rotas, apģērbs, gaismekļi, dažādi interjera aksesuāri u.c. interesantas lietas. Kopumā šajā tirgū var iepazīties ar 10 000 unikālām vienībām.

Atklāšanas dienā īpašu vērību pievērsu tam, kādus darbus studenti piedāvā tiem, kas vēlas papildināt interjeru. Jāsaka, ka prasmīgu roku, kas darinātu traukus, netrūkst, turklāt tie pieejami ļoti dažādi – sākot no trausla porcelāna, beidzot ar mālu un stiklu. Glītas krūzītes, grezni servējamie šķīvji, pamatīgas bļodas un pat elegantas plates uzkodām. Daži no traukiem radīti tik smalki, ka teju žēl no tādiem dzert vai ēst.

Tiem, kas vēlas istabu sienas izrotāt ar kādu mākslas darbu, šī noteikti ir īstā vieta, kur to meklēt. Lielāki, mazāki, ar atainotu dabu, cilvēkiem, priekšmetiem vai ko pilnīgi abstraktu. Un kas zina, varbūt pēc dažiem gadiem iegādātā darba autors jau būs kļuvis ļoti pieprasīts un darba vērtība ar katru gadu tikai augs? Bez tā visa tirgū var atrast arī interesantus dekorus, ko iekārt logos vai kur citur, piemēram, sniegpārslas, eglīšu rotājumus kā gailenes, koka dekoratīvus elementus ar izgrebtām latvju zīmēm un citus interesantus darbus. Uzmanību izpelnījās arī glīti iesietie piezīmju bloki un foto albumi, kas liek atcerēties, ka nekas tomēr nespēj aizvietot drukāto fotogrāfiju vērtību.

"Jarmarka" atvērta no 20. decembra līdz 30. decembrim. Darba laiks ir katru dienu no pulksten 11 līdz 20. Tirgus slēgts – 24., 25. un 26. decembrī, ieeja – bez maksas.