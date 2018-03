Izīrēju dzīvokli: kas jāzina par nodokļiem un likumdošanu

Jekaterina Gusakova rus.Delfi.lv žurnāliste

Pirms pusotra gada Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tika izveidota speciāla nodaļa, kuras pārziņā – uzraudzīt iedzīvotājus, kas gūst ienākumus no nekustamo īpašumu iznomāšanas vai izīrēšanas. Pirms tam nodokļi no šādiem ienākumiem nebija jāmaksā. Atsevišķi dzīvokļu izīrētāji jau ir saņēmuši vēstules no VID, kurās tiek ieteikts brīvprātīgi atzīt ienākumus un dalīties tajos ar valsti. Kā darbojas šī sistēma? Kādi nodokļi jāmaksā tiem, kuri gūst ienākumus no dzīvokļu izīrēšanas? Kā šie cilvēki nonāk VID redzeslokā? "Delfi" skaidro šos un vēl citus jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma izīrēšanu.