Visa iedzīve šaurā miteklī: 10 iedvesmojoši mazu telpu dizaini

To my partner in adventure and my soul mate, happy birthday @heypamcakes!! I can't wait to see where life takes us next! ↟ Location: @theglenwilde ↟ #theglenwilde #upstateny #bungalow #archilovers #instagood #airbnb #tinyliving #wondermore #retreat #newyork #catskills #theglobewanderer #artsytecture #artofvisuals #airbnbnewyork #airbnbny #architecture #paradise #wilderness #wildernessculture #houseporn #countryliving #beautifuldestinations #roamtheplanet #tinyhouse #tinyhome #mountainstones #architecturaldesign #beautifulhotels #interiordesign



A post shared by Chris Daniele ↟ Photographer (@dirtandglass) on Aug 11, 2018 at 7:54am PDT