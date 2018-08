Septiņas mājokļa iekārtošanas tendences, kas strauji iziet no modes

Brīvie brīži vasaras atvaļinājumā ļauj ar asāku aci novērtēt sava mājokļa iekārtojumu, kopējo stilu un izvēlētos akcentus. Iedvesmojoties no portāla "Apartment therapy", izzinām septiņas mājokļa iekārtošanas tendences, kas drīz būs izgājušas no modes. Interjera dizaineri iesaka caur mājvietas iekārtojumu parādīt savu patieso "es" un vienmēr vadīties pēc lietām, kas atspoguļo īstenību.

Sulīgais palmu lapu motīvs

Viena no tendencēm, kas pārņēmusi pasaules mājokļa iekārtošanas iespējas, ir sulīgi zaļo palmu lapu motīvs. Interjerā tas var tikt iekļauts visdažādākajos veidos, piemēram, kā sulīgs akcents gaišu toņu istabā. Tomēr Toronto dizaina studija "Odami" šo tendenci nosaukusi par to, no kuras lēnām būtu jāatvadās. Pie palmu lapu motīva pieskaitāma arī ananāsu motīva izmantošana. Skaidrs ir viens, ka glauno attēlu birums ar košām idejām mājokļa iekārtošanā un sulīgi zaļajiem akcentiem, vietnē "Instagram" vēl tik drīz nebeigsies.

Košais fikusa kociņš

Interjera dizainere Emīlija Munroja (Emilie Munroe), kas darbojas "Studio Munroe" un bieži atbalsta dažādu kociņu iekļaušanu interjerā, iesaka izvēlēties citus kokus, ar ko daiļot savu mājokli. Viņa atzīst, ka dažādo šķirņu fikusa kociņi ir jau pārlieku ierasta izvēle savas dzīvesvietas atsvaidzināšanā. Tā vietā viņa piedāvā izvēlēties tumši zaļo lapu īpašnieku – gumijkoku, kas ar savu gaisu attīrīšanas īpašību lieliski iekļausies katrā mājā. Tāpat pārsteiguma efekts garantēts, ja savā viesistabas interjerā iekļausi, piemēram, liela izmēra kaktusu.

Foto: Shutterstock

Akcentētas sienas

Akcentēti sienu krāsojumi, zīmējumi un foto tapetes var būt lieliski telpas atdzīvinātāji, ja saskan ar kopēju istabas stilu un krāsām. Pēdējā laikā tieši akcentētas sienas arvien vairāk tiek izmantotas pretējā veidā, radot smagnēju un nesaprotamu iekārtošanas ideju. Tieši tāpēc arī šī populārā tendence lēnām sāk iziet no modes. Čikāgas dizainere Edīta Čaijkovska (Edyta Czajkowska) vērš uzmanību uz to, ka cilvēki arvien vairāk savas dzīvojamās un darba telpas vēlas padarīt interesantas, tomēr ne vienmēr tas izdodas. Piemēram, spēcīgas, košas krāsas un nepārdomāti izlīmētas tapetes var radīt pilnīgi pretēju efektu telpas ritmā. Vienmēr ir rūpīgi jāpārdomā iemesli, kāpēc pievērsties akcentēto sienu izvēlei.

Lielas, ģeometriskas figūras

Ģeometriskās figūras jau ilgu laiku ir mājokļa iekārtošanas tendenču augšgalā. Tomēr šobrīd to izmantošana ir sasniegusi pārāk augstu līmeni, kad telpas iekārtošanā figūras tiek izmantotas par daudz. Interjera direktore uzņēmumā "Ike Kligerman Barkley" Mia Janga (Mia Jung) ir nogurusi no lielām ģeometriskām figūrām, kas izpaužas ne tikai sienu akcentos, bet arī mēbelēs, traukos, gleznās un citās interjera dizaina lietās. Viņasprāt, lielām, biezām ģeometriskām figūrām nav vietas šī brīža mājokļa iekārtošanas tendencēs.

Foto: Shutterstock

Plakāti ar tekstiem

Asprātīgo, iedvesmojošo un uzjautrinošo teksta plakātu trends uzņem apgriezienus. Arvien vairāk cilvēku izvēlas savu mājvietu vai darbavietu akcentēt ar, piemēram, "Keep calm" (esi mierīgs), "Don't worry, be happy" (neraizējies, esi laimīgs) vai "Keep calm and make it happen" (esi mierīgs un īsteno) teksta plakātiem. Šobrīd pieejami teksta plakāti ar dažnedažādiem izsaukumiem vai iedvesmas vārdiem. Tomēr, kā atzīst dizaineru komanda no "Odami", viņi vēlētos, lai šī tendence izzustu pilnībā. Iespējams, tas saistīts ar pārlieku lielu vienveidību mājokļa iekārtošanā.

Balts uz balta

Šai balts uz balta tendencei varētu pievienot arī pelēks uz pelēka krāsu, kas šobrīd ir tikpat populāra. Tendence izceļas ar to, ka mēbeles, pārklāji, paklāji, plaukti un citas lietas tiek izvēlēti vienās krāsās. Tādējādi tiek panākts savā ziņā vienots efekts, bet nereti tas tiek dēvēts par pārlieku vienkāršu ceļu mājvietas toņu izvēlē. Vankūveras dizainere un "Chrissy & Co" dibinātāja Krisija Kotrella (Chrissy Cottrell) vēlētos, lai cilvēki uzdrošinātos savā mājā ienest ko oriģinālāku, atrodot savu balsi caur mājvietas dizainu. Ja vien paši cilvēki nav apsēsti ar balto vai pelēko, ieteicams šādas vienveidīgas krāsas izvēles atstāt citā plānā.

Foto: Shutterstock

Istabas, kas pilnas ar žurnāliem un grāmatām

Istabas iekārtojumam piestāv skaists grāmatu skapis vai žurnālu galdiņš, tomēr, kas par daudz, tas par skādi. Tieši tāpēc, ja istaba kļūst par smacējošu grāmatu plauktu, kur putekļi ņem virsroku, ir vērts aizdomāties par pārmaiņām. Abbe Fenimora arī šo norāda kā aizejošu tendenci tieši istabas piebāztības faktora dēļ. Viņa norāda, ka brīvi elpojošai istabai ar grāmatu, žurnālu elementiem ir savs šarms, tomēr šajos gadījumos šīs lietas būtu arī jālieto. Ja aksesuāri, spilveni un citas lietas aizņem tikai stratēģiski izplānotu vietu un ikdienas lietošanā nepiedalās, ir kritiski jāizvērtē vai tādas lietas ir vērts paturēt dzīvojamā telpā. Drīzāk dosim vietu īstām un patiesām lietām.

Svaigai iedvesmai iepazīsties ar 2018. gada interjera tendecēm, kas ļaus atsvaidzināt dzīvesvietu ar, piemēram, krāšņu kumodi vai misiņa akcentiem. Vairāk uzzini šeit.