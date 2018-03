Pirkt gatavu vai pasūtīt – svarīgākais par virtuves iekārtas iegādi

Jauna virtuve mājoklī – tas ir brīnišķīgs kaut kā jauna sākums. Jaunā virtuvē uzreiz divtik liels prieks gatavot un kopā būt, taču ceļš līdz tai reizēm ir sarežģītu lēmumu pilns. Kā zināms, virtuves iekārtas var iegādāties jau gatavas, bet var arī pasūtīt pēc individuālām vajadzībām – kādos gadījumos kurš variants būtu piemērotāks un kuras ir tās specifiskās nianses, kas būtu jāzina katram jaunas virtuves iekārotājam?

Ir savi plusi un mīnusi katrai izvēlei – vienā situācijā lielisks risinājums būs jau gatava virtuves iekārta, bet citā labāk tomēr pasūtīt. Tā kā sfēras nepārzinātājiem ir daudz neskaidrību šajā jomā, ''Tava Māja'' konsultējās ar ''Arens'' dizaineri Olgu Majausku.

Iegādājoties jau gatavu virtuves iekārtu, kas tiek sakomplektēta no standarta skapīšiem, klientam ir diezgan precīzi jāzina, tieši kādus skapīšus nepieciešams iegādāties, kādā secība tie būs novietoti un kā sakombinēsies visi skapīšu izmēri, pašam jādomā par dizainu, ergonomiku. Dizainere skaidro, ka šādos gadījumā klients pats ir atbildīgs par gala rezultātu. Tas nozīmē, ka ir jābūt diezgan labai vīzijai pirms tam, kā tas izskatīsies, kas der, kas neder u.tml.

Individuāli izstrādātas virtuves dizaina izveidi un pasūtīšanu klients uztic konkrētam ražotājam un dizaineram, kurš ar savām zināšanām un pieredzi palīdzēs izveidot vēlamo virtuves dizainu. Ņemot vērā klienta vajadzības un telpas īpatnības, tiks izstrādāta virtuves telpa, kurā būs patīkami atrasties un ērti gatavot. Pēc būtības tie ir pilnīgi divi dažādi procesi un arī rezultāts.

Vai ir viennozīmīgas situācijas, kad pirkt gatavu virtuvi un kad labāk pasūtīt? Dizainere skaidro, ka vasaras mājiņā, kurā dzīvo salīdzinoši retāk, ja nav īpašas prasības materiālu izvēlē un dizainā, noteikti var nopirkt jau gatavus skapīšus. Bet, ja virtuve ir galvenajā, dzīvojamā mājā, kur uzturas krietni biežāk, tad gan ieteicams domāt par individuālu projektu. It īpaši par to jādomā studio tipa telpai, kur virtuve spēlē vēl lielāku lomu kopējā dizainā. Šādos gadījumos noteikti ir vērts ieguldīt gan laiku, gan līdzekļus, to izplānojot estētisku un ergonomisku.

Foto: Shutterstock

Pasūtīt virtuvi – no izmēriem līdz montāžai

Virtuves iekārtas pasūtīšana ir nopietns un laikietilpīgs process, kuram ir vērts veltīt laiku. Labāk nogaidīt un visus lēmumus rūpīgi pārdomāt, nevis sasteigt un pēc tam piedzīvot kādu vilšanos, galu galā, iekārtojumu veidojam daudziem gadiem, nevis vienai sezonai. ''Mūsdienās ir pilns internets ar dažādām fotogrāfijām no jau realizētām virtuvēm, kas izpildītas dažādos dizainos un dažādās krāsu kombinācijās. Ir noteikti vērts izveidot mapi, kurā atlasītas iepatikušās virtuves vai krāsu risinājumi, noskaņa – tas pašam klientam palīdzēs saprast, tieši kāda stila virtuve būtu īstā. Vai tā būtu klasika ar karnīzēm un dažādiem frēzējumiem, vai minimālisma stila virtuve bez rokturiem u.tml.,'' skaidro dizainere.

Pasūtot virtuvi, neiztrūkstošas ir konsultācijas ar dizaineru, un šajā sakarā klientam jāzina, ka jāsagatavo precīzi telpas izmēri (jāzina sienu platumi un griestu augstums), ja ir izvadi, kurus nebūs iespēja mainīt, tad būtu jāzina arī to attālumi, ja pie kādas no sienām, kur būs paredzēta virtuves iekārta, atrodas logi, tad arī to attālums un augstums. Jo vairāk klients nodos tehnisko informāciju dizaineram, jo precīzāks būs pirmais piedāvājums.

Foto: Shutterstock

Katrs pasūtītājs jau pašā sākumā grib zināt, kāds būs šis process, kādi uzdevumi jāveic, kam jāiet cauri utt. Dizainere skaidro, ka individuālas virtuves izstrādes process sastāv no vairākiem posmiem. Pirmais un pats patīkamākais posms ir virtuves projekta izstrāde. Šajā posmā klients kopā ar dizaineri rūpīgi izveido klienta vēlmēm atbilstošu virtuvi. Kad klients ir nonācis līdz gala rasējumiem un tos apstiprinājis, sākas nākošais posms, kurā dizainers rasējumus sūta uz ražotni, kur sākas virtuves izgatavošanas process. Jārēķinās ar ražošanas laiku, kas būs aptuveni 2 mēneši, atkarībā no ražotāja. Kad virtuves iekārta ir gatava, sapakota, tā tiek transportēta pie klienta, kur tās montāžu veiks pieredzējuši un zinoši montieri. Un arī to patiešām būtu vērts uzticēt speciālistam, jo ne katram tomēr ir pa spēkam pašam salikt visu, kā nākas. Tas ir posms, kurā bieži vien klientiem šķiet – montēt jau varam mēs paši, bet, ja nav pieredzes šajā jomā, tas nepavisam nebūs tik vienkārši. Kas attiecas uz virtuves montāžu, tā var aizņemt no 2 līdz 3 dienām, atkarībā no virtuves izmēriem.

Ja pasūta virtuves iekārtu ar plastikāta virsmu, tad vienmēr pie montāžas tā arī uzreiz tiks uzlikta, ja darba virsma ir uz akrila vai kvarca bāzes akmens, tad jārēķinās, ka pēc virtuves pamatdaļas montāžas ieradīsies arī akmens meistari, kuri veiks mērījumus pēc fakta un virsma tiks piegādāta aptuveni 10 darba dienu laikā. Pēc tam, protams, vēlreiz ieradīsies mēbeļu iekārtas montieris, lai noregulētu visu skapīšu fasādes. Šādas nianses atšķiras arī atkarībā no tā, kādas virsmas izvēlas, tāpēc izpildījuma laiks pasūtījumiem var ļoti atšķirties. Ja tiek izvēlēti dabīgie materiāli, tad vienmēr jāatceras un jārēķinās, ka tie var atšķirties no tiem, kas redzami gatavajos paraugos. Var nedaudz atšķirties koka tonis vai koka raksta intensitāte.

Ja tiek pasūtītas dabīgā akmens granīta virsmas, tad noteikti no piegādātāja būtu jāsaņem foto no konkrētā akmens gabala, kas tiks izmantots, jo, kā jau dabīgam materiālam, lielākā gabalā var parādīties kādi lielāki krāsu plankumi vai dzīslojumi, kas mazākā paraugā nav redzami, rekomendē dizainere.