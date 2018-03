Dzīvot vējdzirnavās: apbrīnojami atjaunota celtne Talsu apkaimē

Retais, ieraugot sadrupušas dzirnavas, iedomātos tās atjaunot, turklāt nevis par funkcionējošām dzirnavām, bet par vietu, kur dzīvot. Itālis vārdā Džuzepe Rikardi, kas jau vairākus gadus dzīvo Latvijā, tekoši runājot latviešu valodā, nu jau pirms padsmit gadiem nožēlojamās drupās ieraudzīja potenciālu un savas mīļotās sievietes, latvietes Agras dēļ tās iegādājās, lai radītu vietu, kur abiem baudīt lauku romantiku.

Liktenīgais pavērsiens dzirnavām bijis 2000. gads, kad Džuzepe Rikardi tās iegādājies visai drūmā stāvoklī. Kā atklāja nekustamo īpašumu speciāliste Liene Kaimiņa no ''City Real Estate'', tolaik no dzirnavām bijušas vien drupas diezgan traģiskā stāvoklī. Taču vieta tik ļoti uzrunājusi Džuzepi, ka nekas nespēja atturēt no Valdgales dzirnavu iegādes. Tā kā pats saimnieks pēc profesijas ir inženieris un arhitekts, uzreiz bijusi vīzija, ko un kā darīt, tāpēc rekonstrukcija ļoti drīzi jau uzsākās. Patiecoties šai degsmei un šķietami neprātīgajai idejai, Latvijā no sabrukšanas saglabāts valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Talsu rajona Valdgales dzirnavas celtas 1840. gadā. Līdz pat 1921. gadam tās piederēja baronu fon Firksu dzimtai. Kopējā platība dzirnavās ir 266 m2, dzirnavu 5. stāvā izveidots balkons, kas izbūvēts visapkārt dzirnavām, un tā kopējā platība ir 20 m2. Gluži vai neticama šķiet doma, ka dzirnavas varētu atjaunot un iekārtot par dzīvojamām telpām, bet Džuzepem tas izdevies vairāk kā lieliski. Seši stāvi – katrs iemūžināšanas un apjūsmas vērts. Dzirnavas no pirmā līdz pat sestajam stāvam savieno kāpnes. Varētu domāt, ka dzīvot šādā plānojumā ir visai neērti, taču nemaz – te nekā netrūkst, tieši tāpēc pats saimnieks ilgi šeit pats dzīvojis. Turklāt iebūvēts pat pacēlājs, kas palīdz dažādas mantas, piemēram, traukus, nolaist uz leju vai augšu.

Romantiskā lauku stilā iekārtota virtuve, četras guļamistabas, viesistaba, ir pat kabinets un vannasistaba. Par siltumu dzirnavās rūpējas kamīns, taču aukstajos mēnešos saimnieks labprātāk sildās savā dzimtajā zemē, Itālijā. Akmens mūri interjerā omulīgāku padara koks, kas izcelts visdažādākos veidos. Arī tekstilijas pieskaņotas stilam un noskaņai.

Foto: Publicitātes foto

Daudziem noteikti arī rodas aizdomas, ka šādā ēkā varētu būt visai tumšs, taču katrā stāvā ir logi, turklāt tie paver pasakainu ainavu uz Kurzemes ārēm. Saimnieks ar īpaši pietāti pret arhitektūras pieminekli arī piemeklējis visu vajadzīgo interjeram – mēbeles, aksesuārus un dažādus interjera priekšmetus, kas sarūpēti gan Latvijā, gan vesti no Skandināvijas, radot tādu kā personīgo muzeju. Dzirnavu īpašnieks ieguldījis daudz darba un mīlestības celtnes atjaunošanā un uzturēšanā, turklāt Džuzepes viesmīlīgā daba šo gadu laikā pievilinājusi arī neskaitāmi daudz tūristu. Kā izrādās, dzirnavās ne reizi vien apmetušies arī jaunlaulātie, tāpat šeit notikušas neskaitāmas ekskursijas saimnieka vadībā.

Šajā rakstā video materiālā pats saimnieks kaislīgi stāsta par dzirnavu restaurēšanu un dzīvošanu tajās.

Fotoieskats skaisti atjaunotajās dzirnavās: