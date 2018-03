Grezni iekārtota rindu māja, kur tapuši Bītlu šedevri

Zane Bitmane "Tava Māja" un "Tavs Dārzs" redaktore

Pasaulē ir ļoti daudz tādu ēku, kas sevī slēpj bagātīgu vēstures stāstu kolekciju, un šī noteikti ir viena no tām. No ārpuses visai neliela un ne tā ievērojamākā, tomēr iekštelpās šī māja pārsteidz ar greznu ainu, un, kā nu ne, ja savulaik te ierakstīti slavenās Liverpūles grupas ''The Beatles'' leģendārie skaņdarbi.