Video: Radošs tētis Jaunzēlandē apkārt mājai uzbūvē drifta trasi

Radošumam un sapņiem nav robežu – to pierāda arī kāds tētis no Jaunzēlandes. Viņš izveidojis savu sapņu māju ar auto sacīkšu poligonu, kurš izmaksājis vairāk nekā 9000 eiro.

Autosporta entuziasti parasti dodas uz tuvākām vai tālākām vietām, lai varētu ar saviem spēkratiem braukt pa sacīkšu laukumu, bet 37 gadus vecajam Takeši Terujam nav nekur jādodas, jo sacīkšu poligons ir apkārt viņa mājai. Kā vēsta "Cater News", tad Takeši oriģināli nāk no Japānas, bet 2007. gadā viņš pārcēlies uz dzīvi Jaunzēlandē, Hamiltonā. Viņš vienmēr zinājis, kāda būs viņa sapņu māja, tāpēc Takeši ķērās klāt tās īstenošanai. Viņš nopirka māju un zemi 2013. gadā par vairāk nekā 205 tūkstošiem eiro.

Kopumā ap māju ir 130 metrus gara drifta trase, kas padarījusi viņu par "laimīgāko vīrieti Jaunzēlandē", norāda portāls. Lai gan Takeši sieva sākotnēji it nemaz nebija par to lielā sajūmsā, viņa meitas labprāt izmanto tēta īstenoto ideju, jo viņas labprāt pa to braukā ar saviem velosipēdiem.

"Es driftošanu mīlu kopš tās dienas, kad iemācījos braukt," piebilst tētis, "tas ir vairāk nekā hobijs. Tas ir dzīvesveids."

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Kā atzīst enerģiskais vīrietis, tad viņš šādas trases izveidi ir iedvesmojies no autosacīkšu festivāla, kas noticis pirms pāris gadiem. Takeši arī pats piedalījies drifta sacensībās Japānā un Jaunzēlandē. Piemēram, pašlaik viņa īpašumā ir "Nissan Skyline 370GT".

Takeši sieva Jošī norāda, ka viņas vīrs gan bieži nedriftojot ap māju. "Mēs neiebilstam pret troksni," uzsver Jošī. Viņa gan pati nav autosporta fane, bet tad, kad Takeši izstāstījis par savu plānu saistībā ar drifta trasi, tad viņa esot nodomājusi, ka vīra plāni ir traki. Tagad gan Jošī ar to ir saradusi, tāpēc arī nekādu iebildumu pret to nav.

"Kurš gan ap savu iedomājas būvēt drifta trasi? Viņš ir tētis, bet, izskatās, ka viņš vēl nav izaudzis," piebilst Jošī. "Drifta trase ir arī laba bērniem, jo šī iemesla dēļ mums nav jāiet uz dažādiem parkiem."