No puzura līdz galda dekoriem: iedvesmojošas pamācības pašgatavotiem rotājumiem

Esam ar vēl vienu soli tuvāk Ziemassvētkiem, kas nozīmē – pēdējais brīdis tapinās svētku rotājumus, lai noskaņa mājās būtu vēl omulīgāka. Ja aptrūkušās idejas, ko varētu uztaisīt un kas patiktu arī bērnu iesaistīšanā, iedvesmojies no ''Tava Māja'' plašās padomu vācelītes, kur ir gan logos karināmi dekori, gan kompozīcijas galda klājumam.

Kas gan būtu Ziemassvētki bez baltām papīra sniegpārsliņām logos, spožām bumbām eglē un gaismiņu virtenēm? Svētku rotājumu tapināšana pašu čaklajiem pirkstiem viennozīmīgi rada vajadzīgo noskaņu un vēlāk jau gala rezultāts atkal un atkal atgādina, ka pašu veidotām lietām tik tiešām ir pievienotā vērtība.

Tāpēc sapulcini ģimeni, radus vai draugus pie viena galda un kopīgi radiet ko skaistu svētkiem par godu. Vai tās būtu sniegpārsliņas no līmes pistoles, ko pēc tam var ielīmēt gan logos, gan iekārt eglītē, vai latviskais puzurs no salmiem, jebkura ideja ir tā vērta. Starp piedāvātajām pamācībām atradīsi arī piemērus dažādiem salvešu un papīra locīšanas paņēmieniem, vēl var apgūt virteņu tapināšanu svētku eglei no dažādiem materiāliem, piemēram, citrusaugļu šķēlītēm vai popkrona. Atliek vien izvēlēties, sarūpēt nepieciešamos materiālus un ķerties pie lietas.

Lai top mīlestības pilns svētku gaidīšanas laiks!