Salda miega panākumu atslēga – labs matracis. Kādu izvēlēties piedāvājuma gūzmā

Labs miegs ir zelta vērts: tad gan ķermenis, gan prāts atslābinās, atpūšas, atjaunojas un sakārtojas. Tāpēc ir svarīgi miegā pavadīt trešdaļu dzīves, lai pārējās divas trešdaļas spētu būt aktīvi, rosīgi un dzīvespriecīgi. Nereti nenovērtējam, cik svarīgi ir radīt miegam piemērotu vidi. Viens no pamatnosacījumiem ir izvēlēties sev piemērotu matraci.

Nav visiem viena, universāla un piemērota matrača, jo mēs katrs esam dažādi un arī mūsu vajadzības atšķiras: vienam derēs cietāks, citam mīkstāks matracis, kāds sevi nespēj iedomāties guļam putu veidojumā, citam spiež atsperes. Tieši tāpēc padomu sava ideālā matrača meklējumos sniedz ikdienas dzīves un atpūtas preču mazumtirgotāja ''Jysk" matraču kategoriju vadītāja Jevgēnija Vucāne.

Neatkarīgi no tā, kāda materiāla vai modeļa matraci izvēlies, tam jāatbilst trim universāliem pamatkritērijiem: jābūt elastīgam, lai zem ķermeņa masas neciestu asinsvadi un tiktu nodrošināta asins cirkulācija, tam jābūt atsperīgam, lai balstītu ķermeni un ļautu muskuļiem atslābt, kā arī gaisa un mitruma caurlaidīgam, lai nodrošinātu labu vēdināšanos. Agrāk par ortopēdiskiem uzskatīja cietus matračus, tagad šo terminu attiecina uz matrača spēju uzņemt gulošā cilvēka svaru, noturot mugurkaulu optimālā, t.i. taisnā pozīcijā. Tādēļ svarīgi ir matračus izmēģināt, turklāt ne tikai apsēžoties, bet arī apguļoties.

Kā skaidro speciāliste, viens no iecienītākajiem matraču veidiem ir atsperu matracis. Patiesībā ir divu veidu atsperu matrači: "bonnell" atsperu sistēmā atsperes ir savstarpēji savienotas ar spirālveida stiepli, savukārt "pocket" tipa atsperes kustas neatkarīgi cita no citas, jo katra no tām ievietota auduma maisiņā – kabatiņā. Pirmie matrači ir cietāki un balsta gulētāju, nezaudējot savu formu, bet otrie pielāgojas ķermeņa svaram un notur mugurkaulu taisnu, tāpēc, ka atsperes ir neatkarīgas un tiek saspiestas dažādos līmeņos, un sniedz vislielāko ortopēdisko efektu. Bieži vien kabatiņatsperu matračos pat ir vairākas cietības zonas, ko panāk ar dažādu atsperu stieples resnumu. Līdz ar to plecu un gurnu daļa var iegrimt vairāk, bet galva un kājas – mazāk. Tas ļauj matracim pilnībā pielāgoties ķermeņa kontūrām, rūpējoties par optimālu komfortu. "Bonell" atsperu matrači ir laba un ekonomiska izvēle viesistabai vai vasaras mājai, bet "pocket" atsperu matracis būs uzticams balsts katru nakti.

Putu matrači ir iecienīti ortopēdisko un antialerģisko īpašību dēļ. Poliuretāna (PU) putu matracis būs maciņam draudzīga izvēle, kas nodrošinās kā ortopēdisku, tā antialerģisku efektu. Savukārt NASA radītās "Memory" putas vēl labāk pielāgosies gulētāja ķermeņa formai un nodrošinās labu termoregulāciju. Tās bieži izmanto arī virsmatračos, tādējādi guļamvirsmu padarot mīkstāku un ērtāku.

Lai gan putu un atsperu matrači ir vispopulārākie, tomēr arvien lielāku atsaucību gūst arī hibrīdmatrači, kuros ir apvienoti vairāki materiāli, piemēram, PU putas un kokoss vai arī "pocket" atsperes un PU putas u.c. Savas priekšrocības ir arī kokosa un lateksa plāksnēm, kas ir dabīgi un videi draudzīgi materiāli. Kokosa slānis labi balstīs mugurkaulu un vienmērīgi sadalīs ķermeņa masu, toties lateksa trumpis ir spēja izturēt lielu slodzi un precīzi pielāgoties ķermeņa formai, tam piemīt antialerģiskas un antibakteriālas īpašības, un tas neuzsūc mitrumu.

Svarīgs matrača papildinājums ir virsmatracis, kas paildzina matrača kalpošanas laiku, ja vēl virsmatracis ir antialerģisks – aizsargā arī pret putekļu ērcītēm un kaitīgām baktērijām, un sniedz arī papildus komfortu.

Matrača piemērotību lielā mērā nosaka tas, kādā vecuma posmā esam: