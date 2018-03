Kad vakuuma pumpis nav pa rokai – kā labot aizdambējušos klozetpodu

Ja mājās ir problēmas ar kanalizāciju un aizdambējumiem, vakuuma pumpim vajadzētu būt pa rokai, jo šis vecais, labais rīks tomēr ir neaizstājams. Tomēr, ja tas nav pieejams, ir arī citas metodes, kā vērst par labu nelāgo situāciju.

Pirms krīti panikā, ka klozetpods aizdambējies, ar vēsu prātu sameklē, kas ir pieejams no palīgrīkiem, un centies to novērst. Nevajadzētu atstāt visu pašdarbībā un cerēt, ka ar vairākiem ūdens nolaišanas piegājieniem viss atrisināsies pats no sevis, rekomendē ''Apartment Therapy''. Tāpat atceries, ka ir jāievēro strikti noteikumi, ko drīkst un ko nedrīkst nolaist ūdenī. Ja klozetpodu izmantosi kā miskasti, tad nebūs brīnums, ka ik pēc laika jācīnās ar aizdambējumiem. Šajā rakstā lasi, ko nekad nevajadzētu nolaist ar ūdeni klozetpodā.

Viena no metodēm, ko var mēģināt aizdambējuša klozetpoda gadījumā – ieliet karstu, bet ne verdošu ūdeni. Ar pusotru vai diviem litriem karsta ūdens vajadzētu pietikt. Vienkārši ielej to un ļauj kādu laiku zem vāka iedarboties. Karstais ūdens palīdzēs atbrīvot aizdambējumu un aiztecēt visam kanalizācijā.

Lai arī cik dīvaini tas neizklausītos, arī šampūns vai šķidrās ziepes trauku mazgāšanai var palīdzēt šādā situācijā. Pievieno līdzekli, uzlej karstu ūdeni un nogaidi – šāda pieeja atbrīvos aizdambējumu. Efektīvākam rezultātam līdzekli un ūdeni var ieliet un atstāt uz nakti.

Vēl kāds visai neierasts veids – izjauc metāla pakaramo, lai tas pieejams kā gara stieple ar līkumu, un to iebāžot klozetpodā, centies atbrīvot aizsprostojumu. Ļoti bieži pietiks ar vienu šādu reizi, lai aizsērējumu atbrīvotu un viss aiztecētu, kā nākas.

Starp citu, arī tualetes birste var būt laba alternatīva. Līdzīgi kā vakuuma pumpis, birste palīdzēs veidot gaisa apmaiņu, lai aizdambējums pazustu. Birstes gadījumā jācenšas strauji un vairākas reizes to ievilkt klozetpodā un atpakaļ, it kā šurpu, turpu, lai ar gaisa apmaiņu izdodas novērst aizdambējumu.

Un vēl viena, ne mazāk neparasta, tomēr pārbaudīta metode, ir balinātājs un trauku mazgāšanas pulveris. Sajauc pa tasei no katra līdzekļa kopā, ielej klozetpodā un nogaidi 20-30 minūtes, lai ķīmija izdara savu.