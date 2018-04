Aizmirst pat pedanti – vietas, par kuru tīrīšanu neiedomājas teju katrs

Ikdienā redzamākās vietas atceramies satīrīt gana bieži, bet laikā, kad ierasts pievērsties ģenerālajai tīrīšanai mājoklī un tā apkārtnē, tomēr nepamanām, ka bez logiem, durvīm, aizkariem un paklājiem ir vēl daudz vietu, kas pelnījušas tīrības mirkli.

Cik gan bieži ar mitru lupatu pārslaukām gaismu slēdžus? Tas nu gan nav pirmais, par ko iedomājamies tīrības dienā, tāpēc par to atminies, kad esi nolēmis tā pamatīgāk pievērsties uzkopšanai. Gaismu slēdžiem ik dienas vairākkārt pieskaramies gan tīrām, gan ne tik tīrām rokām, tāpēc ilgā laika periodā tas uzkrāj pamatīgu netīrumu kārtu un, iespējams, ar mitru lupatiņu nebūs līdzēts. Pamēģini kādu virsmu tīrāmo līdzekli vai universālo tīrīšanas pastu netīrumu noņemšanai.

Vēl līdzīgi ir ar durvju kliņķiem – par tiem arī neatceramies tīrības dienās, tomēr vajadzētu. Diendienā ļoti bieži tiem pieskaramies, tāpēc ik pa laikam vajadzēt apslaucīt arī tos.

Ja aizkari par savu netīrību liek vairāk manīt, tad ar žalūzijām nav tik traki, tāpēc tās bieži tiek atstātas novārtā. Arī ''Brightside'' raksta, ka žalūzijas patiesībā uzkrāj pamatīgu kārtu putekļu jau gada laikā vien, tāpēc padomā, kas tur darās, ja tās nav tīrītas ilgāku laiku. Žalūziju tīrīšanā palīgs būs šis padomraksts.

Atkritumu tvertni iznesam pie pirmās vajadzības, taču cik bieži atceramies par tās izmazgāšanu? Smaka no miskastes var parādīties ne tikai izmestā satura dēļ, bet arī pašas tvertnes netīrības dēļ. Tāpēc nākamreiz par to atceries ātrāk un aizlienē kādu priekšlikumu no šī raksta par to, kā nomākt smakas.

Vannasistaba šķiet visai tīra, ja izberzēta vanna, duškabīne un citas izmantotākās vietas, taču kā ir ar dušas aizkariem? Bieži vien tie pārvērtušies par pelējuma perēkli un par to netīrību atceramies vien tad, kad paši mazgājamies. Nav uzreiz jāpērk jauni aizkari, tos droši var izmazgāt veļasmašīnā, un tie izskatīsies kā jauni. Lasi šeit par šo mājas darbu.

Foto: Shutterstock

Paklājs arī noteikti ierindojas starp bieži tīrītajiem objektiem, bet kā ir ar grīdu zem paklāja? Cik bieži tas tiek sarullēts, izpurināts ārā un grīda arī kārtīgi satīrīta? Ja tas nav sen darīts, noteikti neatliec uz vēlāku, jo tieši uz grīdas laika gaitā sakrājas pamatīga smilšu kārtiņa.

''Apartment Therapy'' piekodina, ka svarīgi pievērst uzmanību arī guļamistabā matrača tīrībai. Vismaz reizi gadā jāpaveic šis darbiņš, galu galā, miegam veltām tik daudz stundu, ka būtu grēks neparūpēties par savu labsajūtu un veselību. Lai arī tas šķiet neierasti, tomēr matracis uzkrāj sevī gana daudz putekļu, tāpēc nelikties ne zinis par tā tīrību nav prāta darbs. Vairāk par to, kā mājas apstākļos to paveikt, lasi šeit.

It kā tāds sīkums viens šķiet, un tomēr, cik bieži esam aizdomājušies par to, kas darās trauciņā, kur uzglabājam zobu birstes? Gaisa mitrums un ūdens no zobu birstes ir iemesli, kāpēc traukos var sākt veidoties pelējums. Ja trauciņš netiek kārtīgi un atbilstoši tīrīts, pelējums un baktērijas turpina vairoties, kā arī var sākt apdraudēt cilvēka veselību, tāpēc pēc šiem padomiem vadoties, neatliec arī šo pienākumu.

Savukārt dušas kabīnē varbūt gana bieži tīrām grīdu un sienas, arī flīžu šuves nepaliek nepamanītas, bet kā ir ar dušas uzgali? Arī tas ik pa laikam tomēr jāpatīra, lai neaizsērē mazās sprauslas, pa kurām tek ūdens. Te atradīsi padomu arī šai sakarā.

Noteikti jāpiemin arī iekšdurvis, to aplodes, logu rāmji, spraugas starp tiem, šķirbas starp radiatoriem, brīvā vieta zem vannas, bilžu un mākslas darbu rāmji, televīzijas pultis, rokturi mēbelēm un citas virsmas, kas ikdienas tīrīšanas darbos paliek novārtā.