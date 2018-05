Foto: Kā uzmeistarot dekoratīvu akmens bumbu

Kāpēc gan neizveidot skaistu akmens bumbu kā piemājas dekoru? Jāatzīst gan, ka tas nemaz nav viegli, tomēr izskatās stilīgi un būs tā vērts!

Unikāli dārza un piemājas dekori vienmēr ir modē. Portāla "Delfi" lasītājs Gatis dalās savā pieredzē, kā izveidot bumbu no akmeņiem.

Gatis stāsta, ka svarīgākais un grūtākais ir atrast pietiekami daudz un "pareizos" akmeņus. Tie nedrīkst būt plānāki par trīs centimetriem un arī ne biezāki. Pretējā gadījumā bumbas svars pieaugs. Otrkārt, tiem vajadzētu būt pareizajā formā – lai varētu vienu akmeni pielikt klāt otram, pretējā gadījumā radīsies lielas atstarpes uz pašas akmens bumbas un tā vairs neizskatīsies pievilcīgi.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Kad akmeņi atrasti, jāsāk metināt rāmis, uz kura vēlāk tiks piestiprināti akmeņi. Rāmi metina globusa formā no apaļdzelzs," stāsta Gatis.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Tad, kad rāmis gatavs, jāizurbj aptuveni divus centimetrus dziļš caurums katrā akmenī un to jāuzsprauž uz armatūras stieples. Tad stiepli ar akmeni piemetina uz apaļdzelzs konstrukcijas. Akmeņus saliek kā izmēģinājumu, lai redz, vai nepaliek "tukšumi", iespējams, būs jāiet meklēt vēl kāds laukakmens.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Tad, kad viss salikts, akmeņus noņem nost. Ja nepieciešams, rāmi jāatbrīvo no rūsas. Armatūras stiepli nokrāso. Kad rāmis nožuvis, katru akmeni liek tam paredzētajā vietā, pielīmējot to ar divkomponenta sveķiem," padomos dalās Gatis, pieminot, ka kopējais bumbas svars ir aptuveni no 200 līdz 250 kilogramiem.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Varbūt ir īstais laiks, kādai radošai aktivitātei?