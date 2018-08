Ne tikai produktu ietīšanai: astoņi veidi, kā vēl pielietot pārtikas plēvi

Lai gan ierasts, ka pārtikas plēve paredzēta tikai produktu ietīšanai, pastāv vēl dažādi pārsteidzoši veidi, kur to vēl var pielietot ikdienā.

"Tava Māja" piedāvā "Countryliving" astoņas apkopotās idejas, kur vēl var pielietot daudzfunkcionālo pārtikas plēvi.

Krāsas rullīšos

Lai krāsas rullīši pēc aktīvajiem krāsošanas darbiem nākamajā dienā nebūtu cieti, paņem un ietin tos pārtikas plēvē.

Sienu krāsojumā

Neparastu sienu krāsojumu un faktūru varēs iegūt, ja svaigi krāsotai sienai virsū uzklās pārtikas plēvi, bet pēc tam to noņems nost. Oriģināls iznākums garantēts!

Spraugu aizpildītājs

Ja gadījusies kāda sprauga starp logiem, tad to droši var aizklāt ar pārtikas plēvi. Kā uzsver portāls, protams, šāda metode nebūs diezgan pievilcīga, bet savu funkciju pildīs labi.

Vīna garšas uzlabotājs

Nereti vīnam ir korķa piegarša, bet to varot labot ar pārtikas plēvi. Kā norāda portāls, nepieciešams vīnu ieliet krūzē, pārklāt to ar pārtikas plēvi un kratīt līdz brīdim, kad tā garša vairs nebūs jūtama.

Pārvākšanās darbos

Pārvākšanās laikā pārtikas plēve būs īsts palīgs, jo tajā ne tikai varēs ietīt dažādus produktus, bet arī lietas, piemēram, galda piederumus. Šādā veidā visas lietas būs vienkopus, kā arī nevarēs "atdalīties" pārvākšanas procesā.

Uzlīmju noņemšanā