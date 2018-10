Neizmet tējas maisiņus! Sešas idejas, kur tos mājās var pielietot

Izlietoto tējas maisiņu dzīve allaž beidzas atkritumu tvertnē. Tos var neizmest, bet gan atkārtoti izmantot mājsaimniecībā un pat nelielās spa procedūrās.

Iedvesmojoties no portāla "Delfi.lt", piedāvājam sešus radošus risinājumus tējas maisiņu un biezumu pielietošanai.

Tējas maisiņi var būt kā palīgs trauku mazgāšanā. Tas nenozīmē, ka tējas maisiņi jāizmanto švammītes vietā, bet gan tie palīdz atbrīvoties no tauku kārtas. Portāls norāda, ka nepieciešams noslēgt izlietnes notekcauruli, tajā ievietot tējas maisiņus, piepildīt izlietni ar ūdeni un ievietot tajā netīros traukus, lai tie pamiekšķējas vismaz 10 minūtes. Šāds triks palīdzēs vieglāk nomazgāt netīros traukus.

Maisiņus ar tēju vai tējas pārpalikumus var ievietot arī ledusskapī, jo tā palīdzēs neitralizēt nepatīkamos aromātus. No tējas maisiņiem vai pārpalikumiem nepieciešams nospiest lieko šķidrumu, iebērt tos kādā traukā un novietot ledusskapī. Jau pēc pāris stundām varēs sajust to, ka ledusskapī vairs nevirmo nepatīkamās smakas. Nepatīkamo aromātu varēs likvidēt arī apavos, ja tajos ieliks tējas maisiņus, atzīmē medijs. Tikai šajā gadījumā vēlams tajos likt sausu tējas maisiņu, nevis tikko izņemtu no krūzes.

Tāpat sausi tējas maisiņi kalpos kā alternatīva visiem smaržīgajiem maisiņiem, kurus nereti karina skapjos, lai drēbēm būtu labs aromāts.

Foto: F64

Neparastu garšu tīkotājiem tējas maisiņi noderēs ēdienu pagatavošanā, piemēram, ar tējas maisiņiem varēs iegūt neparastu garšu rīsus, ja tējas maisiņu pievienos ūdenī, kur tiks vārīti rīsi.

Ļoti izplatīts tējas pielietotojums ir tieši skaistumkopšanā, jo tā atsvaidzina sejas ādu. Piemēram, zaļā tēja ir izcils līdzeklis pret novecošanu. Vairāk par tējas labajām īpašībām uz ādu, lasi šeit. Tēju var izmantot arī kā skrubīti ķermenim vai lūpām, kas palīdzēs ilgāk noturēties lūpu krāsai. Portāls iesaka tēju uzklāt uz lūpām, pagaidīt piecas līdz 10 minūtes, bet pēc tam masu maigi iemasēt ar zobu birstes palīdzību. Lūpas būs sagatavotas lūpu krāsas uzklāšanai, bet tējas masāža paildzinās lūpu krāsas noturību.

Tāpat pats sev mājās vari uztaisīt mini skaistumkopšanas procedūru kājiņām, jo to mērcēšana siltā tējas šķidrumā mīkstinās ādu, kā arī palīdzēs mazināt pēdu nogurumu.