Septiņi padomi, kā uzbūvēt pirtiņu par saprātīgām izmaksām

Viens no iemīļotākajiem sevis palutināšanas un dvēseles sakārtošanas veidiem Latvijā jau izsenis ir bijusi iešana pirtī – šķiet, katrās sevi cienošās mājās ārpus pilsētas būs atrodama lielāka vai mazāka pirtiņa, kurā atveldzēties un atjaunot sevi turpmākajiem darbiem. Sava personīgā pirts mājās ir ļoti noderīga un pat vajadzīga lieta, kuras būvniecībai nolīgt speciālistu ne visi var atļauties. Ja esi izlēmis ietaupīt un, cik vien iespējams, pirti uzbūvēt pats ar saviem spēkiem, atceries, ka pirts jābūvē pārdomāti – nepareizi izbūvēta pirts var pamatīgi izbojāt prieku par paveikto, un gaidīto labpatiku no pirts var tā arī nesagaidīt. Ko ņemt vērā, kā izvairīties no kļūdām, kurus darbus tomēr uzticēt speciālistiem un kā sevi neizputināt, būvējot pirti?

Jā, tieši ar izpēti – "rakšanos" pa interneta vietnēm, grāmatām un rokasgrāmatām, diskusijām būvnieku, speciālistu un entuziastu forumos – būs jāsāk. Apskatot pietiekoši lielu informācijas apjomu un iepazīstoties ar pašiem pirts būvniecības pamatprincipiem, varēsi būt drošs, ka nepieļausi izšķirošu kļūdu jau pašā pirts būvniecības darbu sākumposmā. Konsultēties ar zinātājiem un pieredzējušajiem iespējams un ir pat ieteicams visā pirts būvniecības laikā, īpaši gadījumos, kad radušās kādas neskaidrības vai esi nedaudz "iesprūdis" – septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez! Vietas izvēle Vai pirti vēlies būvēt iekštelpās, kādā no savas mājas daļām? Tad atceries, ka pagrabā pirti būvēt nebūs labākā doma – mitrums ātri vien būs nokļuvis uz pirts konstrukcijām, un tās bojāsies. Būvēsi piemājas teritorijā? Stāsta, ka vislabāk esot pirti celt ezera vai upes krastā, vai, ja tuvumā nav pieejamas ūdenskrātuves, pirti var būvēt lielāku koku aizvējā vai uzkalniņā, lai mazgāšanās ūdeņi nekrātos pie pamatiem. Jāņem vērā arī iespējas pievadīt nepieciešamās komunikācijas, kā arī ugunsdrošības aspekti – pirtij vajadzētu atrasties vismaz 15-20 metru attālumā no dzīvojamās mājas. Izmērs – ģimenei? Radu lokam? Atpūtai un izīrēšanai? Šis jautājums ir patiesi individuāls. Ģimenes vajadzībām bieži vien tiek izbūvētas mazas pirtis – ap 7-8 kvadrātmetru platībā. Plānojot savas topošās pirts lielumu, var izmantot vienkāršu aprēķināšanas formulu, katram cilvēkam atvēlot vidēji 2,5 līdz 3 metrus lielu platību. Protams, ja plāno būvēt ko grandiozu – teju atpūtas kompleksu – jārunā par pavisam citiem izmēriem. Tās pavisam noteikti ir vairākas telpas, no kurām pirts ir tikai viena no sastāvdaļām. Kādu koku? Vai vispār koku? Vislabākā pirts – koka pirts. Jāatceras gan, ka pirts būvniecībā būs nepieciešami dažādu koku šķirņu kokmateriāli un gana lielā daudzumā. Ārvalstīs plaši izplatīta saunu celšana no ciedra, Latvijā savukārt pirts pamatiem bieži izmantoti ozola baļķi, sienām – priede vai lapegle, savukārt iekšējā apdarē bieži vien izmanto egles vai liepas, kas piešķir pirtij tās īpašo smaržu. Atceries, ka vislabāk pirti celt no jau izžāvētiem kokmateriāliem. Kur ņemt nepieciešamo tehniku? Ja centīsies iegādāties visu būvniecībai nepieciešamo mazo un lielo tehniku, ātri vien attapsies ar tukšu maku un pirti pusratā. Pēdējos gados lielu popularitāti guvuši būvtehnikas nomāšanas pakalpojumi – tos izmanto arī būvniecības uzņēmumi, apzinoties, ka investīcijas dārgā būvtehnikā gluži vienkārši neatmaksājas, jo daļa no tām tiek lietota labi ja reizi gadā vai divos. Krāsns un iekštelpas Pirts iekštelpās var izmantot dažādu koku dēlīšus – ozolu, ošu, apšu, arī liepu un bērzu, taču vēlams ne skujkoku. Rēķinies, ka pirtī būs ilgstošs mitrums, kā iespaidā dēļi var uzbriest un, atkārtoti žūstot, sarauties, veidojot deformācijas apdarē. Krāsns, savukārt, kopā ar lāvu ir pirts svarīgākā un centrālā daļa. Šeit tomēr iesakām izvēlēties speciālista pakalpojumus, kas spēs uzmūrēt kvalitatīvu un, kas būtiskākais, drošu krāsni. Patlaban gan arī veikali piedāvā ļoti plašu pirts iekārtu klāstu – iespējams, kādam krāsns iegāde veikalā būs ērtākais un labākais variants. Reti kurš visu varēs izdarīt pats Elektriķus nesaucam labot mūsu zobus un arī ārstiem neliekam ievilkt kanalizācijas trubas. Reizēm jāapzinās savas spējas un iespējas, kritiski jāizvērtē ilgtermiņa ieguvumi pret īstermiņa ieguldījumiem, vienmēr prioritāri apsverot savu drošību, un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar speciālistiem. Tiem, kuri nav pieredzējuši elektriķi, tomēr ieteiktu atvēlēt līdzekļus šāda speciālista piesaistei – gan savā, gan citu labā. Tāpat kā pirtī iešana, tāpat arī pirts būvniecība var būt iedvesmojošs, aizraujošs un pat meditatīvs process. Izvēloties pareizos risinājumus, nebaidoties konsultēties ar pieredzējušiem speciālistiem un pareizi izplānojot, kur ieguldīt savus līdzekļus, var izdoties kas brīnišķīgs – paša būvēta pirtiņa netālu no mājas!