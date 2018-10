Meklējot svētku sajūtu: 10 pasakaini galamērķi, kur doties Ziemassvētku laikā

Kāds teiks, ka oktobra vidū runāt par Ziemassvētkiem vēl ir pāragri, taču, ja šos svētkus plānots ieskandināt vai atzīmēt ārpus Latvijas, ir īstais brīdis, lai ķertu pēdējās biļetes. Svētku tradīcijas ir ļoti dažādas - kamēr vieni Ziemassvētkos brauc pie mīļajiem uz dzimteni, citi izvēlas kopīgi svētku sajūtu meklēt citur pasaulē, tāpēc piedāvājam iepazīties ar 10 apburošiem galamērķiem, kur izjust gada gaišāko svētku noskaņu.

Kā zināms, ir pilsētas, kuras katru gadu no jauna sevi var dēvēt par Ziemassvētku sajūtu paradīzi. Kā piemēru var minēt veselu strīpu Vācijas pilsētu, piemēram, Minhene, Berīne un Ķelne, tāpat Vīne Austrijā un Prāga Čehijā nekad neliks vilties. Lielākā vērtība ir tirdziņi, kas ar dziesmām, dejām un garšīgiem cienastiem priecē apmeklētājus. Der paturēt prātā, ka tie parasti tiek atklāti nedēļu pirms adventes laika, taču kulmināciju sasniedz decembra otrajā pusē.

Šoreiz pastāstīsim vairāk par vēl citiem 10 pasakainiem galamērķiem, kurus apmeklēt Ziemassvētku laikā.

Kolmāra, Francija

Ja vēlies doties uz Franciju, svētku atmosfēru iespējams sajust nelielā ziemeļaustrumu lauku pilsētiņā Kolmārā (Colmar), kamēr lielākie pūļi drūzmēsies Parīzē un Marseļā. Viena no pilsētas firmas zīmēm ir krāsainās mājiņās – tā ir pārpilna pildrežģu namu un romantisku ieliņu, kuras papildina gleznainie kanāli.

Foto: Shutterstock

Ziemassvētku laikā košās namu fasādes grezno krāsainās gaismiņas un svētku rotājumi, radot gluži vai pasakai līdzīgu noskaņu. Sākot no 23. novembra, līdz pat decembra beigām pilsētā darbosies pieci tirdziņi, piemēram, rokdarbu, bērnu un gardēžu, raksta "European Best Destinations", sadalot pilsētu nelielos ciemos. Dalībnieki tiek rūpīgi izvēlēti no Elzasas (Alsace) reģiona saimniecībām un uzņēmumiem.

Ko vēl apskatīt Kolmārā? Iespaidīgs ir 1609. gadā celtais savrupnams "Maison des Tetes", kā arī galvenā baznīca - "Église Saint-Martin". Plašāk par par objektiem pilsētā un tās vēsturi lasi šeit.