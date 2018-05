Aicina uz Lubāna ezera Ceļotāju dienām

16. un 17. jūnijā notiks pirmās Lubāna ezera Ceļotāju dienas. Pasākuma galvenais uzdevums esot popularizēt Lubāna ezeru un tā apkārtni kā lielisku galamērķi, kas piemērots kā aktīvās atpūtas, dabas, kultūras un lauku tūrisma cienītājiem, un veidot padziļinātāku sabiedrības izpratni par Lubāna mitrāja dabas vērtībām un nozīmi.

Ceļotāju dienu pasākuma programma ir plānota, lai sev tīkamo nodarbi spētu atrast gan dabas mīļotājs, gan aktīvās atpūtas baudītājs, gardēdis un kultūras mantojuma cienītājs. Lai būtu vienkāršāk sekot līdzi un plānot šo nedēļas nogali, izveidota interaktīva tiešsaistes karte, kur var redzēt visus kultūras pasākumus, saimniecības, tūrisma informācijas punktus, aktīvās atpūtas un dabas izziņas pasākumus – ejuz.lv/celotajudienukarte. Karte tiks papildināta līdz pat 10. jūnijam.

Dabas mīļotājiem būs iespēja iepazīties ar dabas lieguma "Lubāna mitrājs" putnu daudzveidību un purvu pasauli kopā ar putnu vērotāju, biologu Dagni Vasiļevski, doties pārgājienā purvā kopā ar dabas ekspertu Daini Tuču, ielūkoties nakts gaismās, pētot naktstauriņus kopā ar entomologu Gunti Akmentiņu, un arī doties ekspedīcijas cienīgā laivu braucienā virsaiša Māra Valaiņa vadībā ar mērķi iepazīt Baltos klānus.

Esot šeit, ir vērts arī atklāt kādu no "Lubāna ezera noslēpumiem". Pavisam noteikti ir vērts pieteikt kādu ciemošanos un doties pie apkārtnes tūrisma uzņēmumu saimniekiem, kuriem ir tik daudz talantu un arodu. Baudi sieru, alu, senos mūzikas instrumentus, kūpinātas zivis, gūsti baudījumu dabā un smelies spēku no seniem stāstiem! Kultūras cienītājiem 16. jūnija vakarā ŪTAC "Bāka" norisināsies fotoizstādes "Lubāna ezera iedambēšana toreiz un tagad" un īsfilmas par vietējo iedzīvotāju dzīvi dabas liegumā "Lubāna mitrājs", par dzīvi šodien un senāk, atklāšana. Dienas izskaņā muzikālu baudījumu ar brīvdabas koncertu sniegs pasaules apceļotājs un dziesminieks Reinis Jaunais.

Par pasākuma norisi plašāka informācija pieejama www.lubanamitrajs.lv, kā arī rakstot e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com vai zvanot 29234956.

Pasākums tapis "Lubāns Latvijai toreiz un tagad" projekta ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko īsteno biedrība "Pie Kraujas" no Madonas novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām "Aborieši" no Lubānas novada un "Lubāna vilnis" no Rēzeknes novada.