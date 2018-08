'airBaltic' paziņo par rokas bagāžas izmēru palielināšanu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņo, ka palielina izmērus rokas bagāžai, ko katram pasažierim atļauts pārvadāt lidmašīnas salonā. No 2018. gada 1. augusta rokas bagāžas izmēri lidojumos var sasniegt 55x40x23 centimetrus.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Šis ir nozīmīgs solis mūsu pasažieru lidojuma pieredzes uzlabošanas stratēģijā, palielinot atļautās rokas bagāžas izmēru visos "airBaltic" lidojumus."

Lidsabiedrībai ir 21 sadarbības lidojumu partneris, sniedzot iespēju pasažieriem ērti ceļot uz gandrīz jebkuru galamērķi pasaulē. Jaunie rokas bagāžas izmēri saskan ar lielāko daļu "airBaltic" globālo partneru.

Lidojumos katram pasažierim ir atļauts lidmašīnā ienest vienu rokas bagāžu (55x40x23 centimetri) un vienu personīgo mantu (30x40x10 centimetri). Rokas bagāžas un personīgās mantas kopsvars nedrīkst pārsniegt astoņus kilogramus, ceļojot ar "basic" vai "premium" biļeti. Jāatzīmē, ka pieļaujamās rokas bagāžas izmēri pieauguši par trīs centimetriem – iepriekš tie varēja sasniegt 55x40x20 centimetrus.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarā lidsabiedrība savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Tāpat uzsākti tiešie lidojumi jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.