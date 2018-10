Baložos varēs vizināties ar unikālo kūdras bānīti

Kūdras pārvadāšanai paredzētie šaursliežu dzelzceļi ir daļa no Latvijas unikālā industriālā mantojuma. Agrāk to Latvijā bija vairāk nekā trīsdesmit, šobrīd – atlikuši tikai vienpadsmit. Baložu kūdras dzelzceļš ir vienīgais no tiem, kas atvērts apmeklētājiem kā muzejs.

Baložu kūdras muzejdzelzceļš gaidīs ikvienu sezonas noslēguma ekskursijā 27. oktobrī, kad būs iespēja izbraukt arī jaunizbūvētajā pasažieru vagonā. Kūdras fabriku Medema purvā sāka veidot 1945. gadā, savukārt šaursliežu dzelzceļš sāka darboties 1948. gadā, lai nogādātu kūdru no kūdras laukiem uz fabriku. Dzelzceļa kopgarums 1957. gadā sasniedza jau 28 kilometrus. Kūdras pārvadāšanā bija iesaistīti 10 mazi motorvilcēji jeb lokotraktori. Laika gaitā, Medema purva kūdras krājumiem izsīkstot, saruka arī šaursliežu dzelzceļš – 2013. gadā dzelzceļa kopgarums bija vien 2,5 kilometri, un dzelzceļā bija saglabājusies tikai viena ejoša lokomotīve, "Tūrisma Gids" pastāstīja pārstāvji. Foto: Publicitātes attēli Biedrība "Bānīša Draugu klubs", sadarbojoties ar kūdras pārstrādes uzņēmumu SIA "Pindstrup Latvia" un citiem kūdras nozares uzņēmumiem, pakāpeniski uzsāka dzelzceļa atjaunošanas darbus un tie turpinās vēl joprojām. Partnerībā ar Ķekavas novada pašvaldību, kopš 2017. gada tiek realizēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekts "Industriālais mantojums", kura laikā tika uzbūvēts jauns pasažieru vagons un veikti citi uzlabojumi, lai bānītis spētu uzņemt apmeklētājus. Pirmā iespēja apmeklētājiem iepazīties ar paveikto bija 2016. un 2017. gadā Muzeju nakts pasākuma laikā. Savukārt no 2018. gada, papildus Muzeju nakts pasākumam, tiek organizētas pirmās regulārās ekskursijas jūnija – oktobra sezonā. Katrā pēdējā mēneša sestdienā kūdras bānītis ir atvērts ikvienam, piedāvājot izbraukt ar šaursliežu vilcienu, apskatīt kūdras laukus, fabriku, kā arī brauciena laikā uzzināt par kūdras ieguvi un vēsturi. Foto: Publicitātes attēli Ekskursijas sākums ik stundu, pirmais vilciens atiet pulksten 11, bet pēdējais – 17. Maksa par braucienu 2,5 eiro no personas, bērniem līdz 3 gadiem izbraukums bez maksas. Vēlams iepriekš rezervēt vietu braucienam pa tālruni 23272013 vai e-pastā: info@bdklubs.lv, vairāk informācijas te.