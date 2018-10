Eleganti un praktiski – 'airBaltic' prezentē jaunās apkalpes locekļu uniformas

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no 2018. gada 15. oktobra pakāpeniski ieviesīs jaunus, uzlabotus stjuartu un pilotu formas tērpus. Lai nodrošinātu labāko formas tērpu dizainu, kas garantētu visas lidojumu apkalpes vajadzības, vispirms uzņēmumā tika rīkots iekšējs skiču konkurss. Pēc tam jauno formas tērpu kolekciju dzīvē radīja dizainere Inese Alhimoviča.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Galvenokārt stjuartu formas tērpiem ir jānodrošina komforts un drošība, bet papildus tam, tie ir arī lidsabiedrības vizuālās identitātes neatņemama sastāvdaļa. Mums ir svarīgi radīt tēlu, kas atbilst "airBaltic" biznesa filozofijai, kā arī apliecina uzņēmumu kā nozīmīgu spēlētāju aviācijas nozarē. Sadarbībā ar mūsu komandu esam radījuši jaunus un pievilcīgus formas tērpus, kas simbolizē "airBaltic" vērtības un caurstrāvo kvalitāti, stilu un profesionālismu."

Jaunā formas tērpu kolekcija, kā stāsta lidsabiedrības pārstāvji, ir stilīga, komfortabla, praktiska un eleganta, fokusējoties uz detaļām. Tumši zilo uniformu kolekciju izceļ daži gaiši zaļi akcenti saskaņā ar lidsabiedrības korporatīvajām krāsām. Pirmo reizi kompānijas vēsturē arī kapteiņa forma ir mainījusi krāsu – no klasiski melnās uz eleganti tumši zilu.



Lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā lidsabiedrība savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.