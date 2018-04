Fantastiski kadri: labākā vieta peldei ar plēsoņām – vulkāniskās salas Meksikas piekrastē

Baltās haizivis var būt pat vairāk nekā sešus metrus garas. Tieši šādas jūras radības riņķojušas ap būri, kurā pētnieki nolaidušies dzelmē Meksikas piekrastē, aplūkojot arī citu mazāku zivtiņu pulkus un sajūtot plēsoņu tuvumu vārda tiešā nozīmē uz savas ādas. Milzīgās haizivis, kas sver vairāk nekā divas tonnas, riņķo ap cilvēkiem būrī. Šāda izklaide pieejama arī tūristiem.

Šīs fotogrāfijas uzņemtas Gvadelupas salās, Meksikas piekrastē – Kalifornijas līcī, kur īstenots haizivju identifikācijas un novērošanas projekts ūdens drošības speciālista Džona Mahera vadībā.

Pētnieks, kas dzīvo Kalifornijā, ar ekspedīciju kuģi vairāk nekā diennakti ceļojis līdz vajadzīgajai vietai, kur pēcāk pavadījis trīs dienas, dokumentējot lielo balto haizivju uzvedību. "Lai nokļūtu vajadzīgajos ūdeņos pie Gvadelupas salas, ceļā bija jāpavada vairāk nekā diennakts. Kad bijām tur, izmetām enkuru un nolaidām būri vairāk nekā 12 metru dziļumā. Pavadījām trīs dienas nirstot, iesprostoti būrī, un meklējot baltās haizivis. Ik dienas vidēji astoņas stundas pavadīju zem ūdens, fotografējot un pētot haizivis haizivju identifikācijas izpētes projekta ietvaros. Biju aptuveni 12 metru attālumā no otra būra. Cik man zināms, tad viena no lielākajām baltajām haizivju mātītēm, ko redzēju, bija lielākā, kāda šosezon vispār manīta. Tā bija absolūti brīnišķīga un tik plata kā "Volkswagen" treileris. Lielākā haizivs lēnām izpeldēja no dzelmes un žēlsirdīgi iepazīstināja nirējus ar sevi. Tā kustējās lēni, īpaši nepiepūloties, un šķita, ka tā vairāk ļaujas straumei nekā peld. Tā noteikti bija vismaz sešus metrus gara. Absolūts Goliāts. Pieaugušas baltās haizivis barojas ar ziloņroņiem, kas ir pat piecas reizes lielāki un smagāki par pieaugušu cilvēku," fotogrāfs stāstījis "Vida Press", atzīstot, ka juties fantastiski, uzņemot fotogrāfijas un atrodoties milzu plēsoņu ielenkumā.

Lielās baltās haizivis ir lielākās un arī pašas izvairīgākās no haizivīm. "Izbaudīju katru minūti zem ūdens kopā ar zivīm. Bieži atliku malā kameru un vienkārši pētīju viņu skaistumu un uzvedību, cenšoties izveidot acu kontaktu. Acu kontakts ar lielo balto ir neticama garīgā pieredze. Mani suģestēja un pārsteidza, cik ļoti pielāgojušās dzīvei dzelmē tās ir. Lielās baltās haizivis ir nevaldāmas plēsoņas, tāpēc tās aizpeld, pazūdot skatam, lai pēc mirkļa uzbruktu no vietas, ko esi pametis neaizsargātu," savos novērojumos dalās Džons.

Gvadelupa ir viena no labākajām vietām pasaulē, kur novērot lielās baltās haizivis, jo tur ir sastopama arī milzīga roņveidīgo populācija. Šīs vulkāniskās salas atrodas aptuveni 240 kilometru attālumā no Meksikas krasta, Klusajā okeānā, un arī daudzi tūristi turp dodas tieši tāpēc, lai baudītu iespēju nolaisties dzelmē pie plēsoņām. Tā kā pie šīm salām ūdens ir kristālskaidrs, tad lielās zivis lieliski var vērot un pat sajust, pašam droši uzturoties metāla būrī. Piemērotākais laiks šādai niršanai esot no jūlija līdz novembrim, teikts mājaslapā "Guadalupegreatwhitesharks", kur atrodami arī piedāvājumi tūristiem.

