Iespējams neparastākā tūristu naktsmītne Latvijā – burbuļtelts Bulduros

Jau vairākkārt esam rakstījuši par neparastām un ideju pārpilnām viesnīcām un naktsmītnēm, arī tepat Latvijā, piemēram, par nelieliem un romantiskiem namiņiem vai mājiņām koku zaros. Tomēr, iespējams, viena no neparastākajām Latvijas naktsmītnēm atrodama pavisam netālu no Rīgas, Bulduru privātmāju rajonā Jūrmalā. Tā ir kupoltelts ar caurspīdīgu jumtu, kur guļot var vērot gan zvaigznes, gan sniegpārslu krišanu ziemā, gan klausīties priežu šalkās.

"Ideja radās pilnīgi nejauši, skatoties kādu interneta lapu ar "Top 10 unusual places to stay" vai ko tamlīdzīgu. Ideja par gulēšanu ērtā gultā, vērojot apkārtni vai zvaigznes, likās ļoti interesanta, un "burbulis" šķita kaut kas tāds, ko reāli arī varētu realizēt (cita ideja bija spoguļstikla kubs, bet to realizēt būtu daudz sarežģītāk)," stāsta idejas autors Mikus Gerliļš.

Šī ideja viņam ienākusi prātā brīdī, kad pats bijis bez darba, tāpēc pieticis laika, lai izveidotu biznesa plānu, ko Mikus iesniedzis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajai atbalsta programmai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Plāns apstiprināts, un jau pēc pusgada (2016.gada rudenī / ziemā) telts bija uzņēmīgā jūrmalnieka rīcībā.

Diezgan ilgs laiks pagājis, meklējot optimālo risinājumu, lai plastmasas burbulī Latvijas apstākļos varētu nakšņot arī ziemā, kā arī, lai burbulis nesaplaktu. "Bija diezgan daudz tehnoloģisku "izaicinājumu". Pirmā problēma bijusi troksnis. Gaisa pūtējs, kam ir nepārtraukti jādarbojas, lai uzturētu telts kupola formu,rada līdzīgu skaņu kā putekļsūcējs. Tādos apstākļos nekāda gulēšana, protams, nebūtu iespējama. Lai slāpētu skaņu un lai aizsargātu pūtēju no lietus u.c. ārējo apstākļu iedarbības, izgatavoju speciālu kasti no putuplasta un celtniecības vates. Bet arī ar to vēl nebija pietiekami, lai pilnībā slāpētu šo skaņu, un tad radās ideja izveidot gaisa pievadu, novietojot gaisa pūtēju pēc iespējas tālāk no telts. Celtniecības veikalā iegādājos elastīgo folija gaisa pievadu, un tad beidzot skaņas problēma bija atrisināta," stāsta Mikus. Tagad pūtējs atrodas aptuveni 20 metrus no telts.

Otrā problēma bijusi siltums. Latvijas apstākļos arī vasarā reti, kad ir tādas naktis, kad iespējams komfortabli gulēt ārā, nevelkot termoapģērbu un nelietojot speciālus guļammaisus. "Šeit risinājumu radu jau esošās gaisa plūsmas izmantošanā, novadot gaisu caur gaisa kanāla sildītāju, kādi tiek izmantoti ventilācijas sistēmās. Respektīvi, teltī ieplūstošais gaiss tiek vadīts caur cauruļveida apaļu tērauda ierīci, kam vidū ir spirāle. Tā sasilda cauri plūstošo gaisu. Sildītājam ir termostats un temperatūras sensors, tāpēc iespējams regulēt, kādu temperatūru teltī katrs vēlas. Sildītājs ir ļoti jaudīgs, un no pieredzes varu teikt, ka tam nebija problēmu uzturēt teltī 18 grādu temperatūru arī tad, kad laukā bija aptuveni -5 grādi," stāsta saimnieks. Kupola piepūšana aizņemot aptuveni trīs stundas.

Foto: Mikus Gerliņš

No biznesa plāna apstiprināšanas līdz pirmo viesu uzņemšanai pagājis aptuveni gads. Pa šo laiku kupolā starp Bulduru priedēm nakšņojuši viesi no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Vācijas, Beļģijas, Itālijas. Atsauksmes esot pozitīvas, un viesi atzīst, ka pieredze bijusi ļoti neparasta un interesanta. "Tā arī mēģinu to pozicionēt – kā vienreizēju iespēju izmēģināt ko jaunu un neparastu, nevis kā ilgtermiņa apmešanās vietu. Pārsvarā arī visi viesi ir palikuši vienu nakti, izņemot māti un meitu no Lietuvas, kuras palika divas naktis. Galvenā mērķauditorija ir pāri un cilvēki ar bērnu (no 5 gadu vecuma, jo ar mazākam bērnam tomēr vajadzīgs vairāk komforta). Teorētiski telts ir paredzēta diviem cilvēkiem, bet nepieciešamības gadījumā varu ielikt arī otru (mazāku) piepūšamo gultu. Tad gan jāizņem kāds no interjera elementiem - kempinga skapītis vai sēžamais pufs. Par labierīcībām runājot, tualete ir pieejama telts iekšpusē atsevišķā nodalījumā, bet dušas gan nav." Mikus ierosina defektu pārvērst par efektu un iesaka viesiem nākamajā rītā aiziet uz kādu no netālu esošajām SPA viesnīcām un rītu sākt ar baseina apmeklējumu. Tuvumā atrodas arī Līvu akvaparks. "Pavisam ideāli, protams, būtu šādu telti novietot pludmalē vai kādā citā vietā pie dabas. Taču tur ir savi izaicinājumi – nepieciešamas atļaujas, kā arī trīsfāžu elektrības pieslēgums. Varbūt nākotnē burbulis aizceļos uz kādu citu vietu, bet šosezon, visticamāk, turpinās uzņemt viesus turpat Jūrmalā," saka Mikus.

Naktsmītni var noīrēt, izmantojot rezervācijas platformas "Booking" un "Airbnb". Viena nakts izmaksās 65 līdz 75 eiro.

Lūk, neliels ieskats neparastajā naktsmītnē.

Vairāk informācijas arī mājaslapā.

Nesen rakstījām arī par kupolviesnīcu Francijā, kur "Attrap Rêves" piedāvā iespēju pārnakšņot labiekārtotā, caurspīdīgā kupolā un izbaudīt neparastu atpūtu dabā. Vairāk lasiet šeit.