Latvijā bāzētā 'Primera Air' uzsāks tiešos avioreisus no Londonas uz Vašingtonu

No 22. augusta "Primera Air" sāks tiešos lidojumus no Londonas Stanstedas lidostas uz Vašingtonas Dulles lidostu. Avioreisi būs piecas reizes nedēļā, un biļešu cenas, sākot no 199 britu mārciņām (228 eiro) vienā virzienā.

"Jau sākot plānot mūsu aviokompānijas jauno darbības virzienu – transatlantiskos reisus, mēs domājām par lidojumiem uz Vašingtonu. Pēc šī galamērķa ir liels pieprasījums. Mēs esam pirmā zemo cenu aviokompānija, kas uzsāk lidojumus uz šo ASV lielpilsētu no Londonas, piedāvājot ceļotājiem izdevīgas aviobiļetes nokļūšanai pāri okeānam," norāda "Primera Air" komercdirektore Anastasija Višņakova. Lidojumi tiks veikti ar jaunajiem "Airbus A321neo" un "A321LR" lidaparātiem, kurus aviokompānija saņems tuvākajā laikā. "Zemās cenas mūsu piedāvātajiem lidojumiem pāri okeānam ir iespējamas, pateicoties jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām, ko izmanto "Airbus" un "Boeing". Pēc pāris nedēļām saņemsim pirmos "Airbus A321neo" gaisa kuģus, kas jau aprīlī dosies reisos," stāsta Višņakova. Jau vēstīts, ka "Primera Air" atvērusi jaunas bāzes Birmingemā (BHX), Stanstedas lidostā Londonā (STN) un Šarla de Gola lidostā Parīzē (CDG), no kurienes jau šī gada aprīlī uzsāks lidojumus uz Ņujorku, Bostonu un Toronto. Tāpat jau aprīlī aviokompānija uzsāks regulārus reisus no Rīgas un Lielbritānijas uz Malagu, Palmu de Maljorku, Alikanti un Barselonu Spānijā un Haniju Krētas salā. Tuvāko divu gadu laikā "Primera Air" plāno palielināt lidojumu skaitu no esošajām bāzēm, kā arī atvērt jaunus transatlantiskos maršrutus un bāzes, jo pasūtīti 20 jauni "Boeing 737 Max 9 – ER" lidaparāti. "Primera Air" nodrošina regulārus lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem Eiropā. Aviokompānija ir bāzēta Latvijā un Dānijā, tā ietilpst "Primera Travel Group" koncernā, ko veido tūrisma operatori Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Islandē un Igaunijā.