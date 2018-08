Monētu kalšana un labumu nogaršošana: Hanzas pilsētas aicina uz virkni radošu aktivitāšu

18. augustā no pulksten 10 līdz 19 Esplanādes parkā, Rīgā, projekts "Hansa" un tā pilsētas Koknese, Kuldīga, Straupe, Limbaži un Cēsis aicinās uz virkni daudzveidīgu aktivitāšu, piedāvājot rīdziniekiem un Rīgas svētku viesiem iepazīt un izpētīt vēsturisko Hanzas laiku un tā mantojumu mūsdienās.

Seno pilsētu ikdienas ainas uzburs amatu pratēji, aicinot gan vērot, gan līdzdarboties meistarklasēs. Ikvienam būs iespēja izgatavot sev Rīgas arhibīskapa māla karotīti, izkalt senās Hanzas monētu. Īpašo viduslaiku pilsētu atmosfēru papildinās dažādi meistari, kas savas prasmes un iemaņas ieguvuši gadsimtiem izkoptos un paaudžu paaudzēs nodotos senos amatos. Darbošanos ar ādu un paraugdemonstrējumus piedāvās amatniecības centrs "Mazā kāpa" un "Marten". Biedrība "9 arodi" pastāstīs par aušanu, dziju krāsošanu ar dabīgiem materiāliem, aicinās apgūt celaiņu darināšanu. Ekstrēmu izjūtu cienītāji varēs izmēģināt sēdēšanu uz Zinātkāres centra "ZINOO" adatu krēsla vai atrisināt uz galvaspilsētu atvestos galvlauža uzdevumus.

Savukārt gardēžiem piedāvājums nobaudīt sierus no "Ievas siers" plauktiem, Limbažu maiznīcas "Lielezers" produkciju, Cēsu maizi, Gogelmogels saldējumu, unikāla iespēja pagaršot kazu saimniecības "Virbotnes" kazas piena mīksto saldējumu vafeļu konusā, kazas sieru, izgaršot "Ezermalas" īstu Latvijas pļavu ziedūdeni, noskaidrot ziedu vēstījumus, iegādāties bioloģiskās "Janavas" dabisko kosmētiku (krēmi, losjoni utt.), baudīt Hanzas pilsētu vietējo mājražotāju sarūpētos kulinārijas un konditorejas izstrādājumus.

Muzikāli pasākumu kuplinās bungu ritmi no Limbažiem, bet dančus vedīs kapela "Aizezeres muzikanti" no Kokneses. Lieliskai piemiņai no Hanzas pilsētu apmeklējuma noderēs paša darināts suvenīrs no tekstilmākslinieces Neldas Blūmas lina maisiņu un kartīšu apdrukas darbnīcas.

Pasākumā pārstāvētas piecas apburošas Hanzas pilsētas, kas kopā ar citām mazajām Hanzas pilsētām no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas īsteno Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektu "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)", kura mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības. Projekts vieno 11 partnerus no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas.

Pasākums notiks Rīgas svētku laikā, kas norisināsies no 17. līdz 19. augustam.