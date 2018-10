Tapis amizants tūrisma video, kurā Mairis Briedis izrāda savu dzimto pilsētu Rīgu

Nesenais Pasaules Boksa padomes (WBC) čempions pirmajā smagajā svarā Mairis Briedis jaunajā videofilmu sērijas "Rīga rīdzinieka acīm" video aizved skatītāju interesantā ceļojumā cauri Rīgai, paviesojoties dažādās vietās.

Šī reklāmas videofilma ceļotājiem reklamē Brieža dzimto pilsētu, sniedzot ieskatu tajā, kas viņu padarīja par nosvērtu, mierīgu un savaldīgu čempionu. Šajā amizantajā video rullītī redzams, kā boksa zvaigzne nonāk vairākos visai neparastos apstākļos, piemēram, kad viņam pakaļ dzenas simtiem bērnu. Interesantās situācijās viņš nokļūst arī citās vietās, tostarp Botāniskajā dārzā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citviet.

Šī reklāma ir daļa no videofilmu sērijas "Rīga rīdzinieka acīm" jeb "Insider's Guide in Riga", ko Rīgas Tūrisma attīstības birojam "Live Rīga" radījusi reklāmas aģentūra "DDB Latvia" un producents Jānis Nords. Iepriekš šajos video parādījusies arī tenisiste Jeļena Ostapenko un citi varoņi, kas tūristus tematiskās sērijās, piemēram, "Sieviešu blogera pieturvietas" un "Mežonīgais piedzīvojums ar senioru" steidz iepazīstināt ar Rīgu (dažus no tām iespējams apskatīties šeit).

Kā reklāmu veidotāji skaidroja jau iepriekš, lielākais izaicinājums tūrisma galamērķiem ir atšķirties no citiem. Tādēļ radošajai aģentūrai, plānojot reklāmas, bija dots uzdevums radīt video stāstus par Rīgu, kas atšķirtos no tradicionālajiem tūrisma video ar vecpilsētas skatiem un laimīgiem cilvēkiem uz velosipēdiem.