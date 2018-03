Engures ezera 'musturi' no putna lidojuma

27. martā bija skaista, saulaina diena, itin piemērota lidojumiem. Tā nu tapa arī Engures ezera "musturu" aerofoto skati, stāsta fotogrāfs Mihails Ignats no "Aero Latvija".

Viņam ar kolēģiem izdevies iemūžināt aizsalušos Engures ezera kanālus niedrājā, kas veido interesantus rakstus. Kādam tie atgādina latvju zīmes, citam spēles "Katanas ieceļotāji" laukumu, bet patiesībā tos veidojuši Latvijas Dabas fonda speciālisti, lai pasargātu apkārtni no aizaugšanas un radītu putniem piemērotus apstākļus ligzdošanai.

Lai ainava būtu pēc iespējas dabīgāka un skaistāka, kanāli nav rakti taisni, bet ar kādu līkumiņu, veidojot saliņas. Pieturoties aukstajam laikam, kanāli vēl ir aizsaluši.

Lūk, kā šajā vietā izskatās pašlaik!



Pilots: Andrejs Asars

Fotogrāfs: Mihails Ignats (EFIAP)

Atbalsts: www.aerolatvija.lv

Tepat netālu ir arī skaista dabas taka, kur mīt savvaļas zirgi un govis. Teritorija atvērta apmeklētājiem no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim. Dabas parkā ir arī Jūriņas dabas taka un Vecupes dabas taka.

Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zemes ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp piekrasti un ezeru. Šeit atrodams viens no putniem bagātākajiem liegumiem – tur ligzdo 187 putnu sugas.

Adrese: Dabas parks "Engures ezers", Bērzciems, Engures novads.

Mājaslapa: www.eedp.lv