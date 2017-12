Ziemassvētku laikā vakaros izgaismos Brīvdabas muzeja sētas un celiņus

Aicinot svinēt svētkus kopā, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs arī šī gada izskaņā piedāvā visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem īpašo notikumu – "Gaismas spēles muzeja sētās". No 25. decembra līdz 14. janvārim katru dienu no pulksten 15 līdz 20 Brīvdabas muzejs tiks pārvērsts krāšņā gaismu valstībā, sapludinot dienu ar nakti, gaismu ar tumsu un senatnes tradīcijas ar mūsdienām, informē Harita Maniņa, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ziemas tumšākajā laikā muzejs saviem apmeklētājiem piedāvā patverties no pelēcīgā drūmuma un atklāt jau iemīļotās sētas no jauna ar īpašo svētku gaismojumu. Gaismas celiņi cauri muzejam trīs nedēļu garumā vedīs pasakai līdzīgā gājienā no sētas uz sētu, no lodziņa uz lodziņu, radot muzejā un pilsētā gaišāku un maģiskāku noskaņu tumšajos ziemas vakaros. Ielūkojoties pa lodziņu istabās, gan lieli, gan mazi varēs redzēt, kā mūsu senči dzīvojuši un svētkus svinējuši un kā agrāk saimnieki un saimnieces rotājuši māju un klājuši galdu. "Gaismas spēles muzeja sētās" ir iespēja atrauties no ikdienas un pārvērst vakara pastaigu burvīgos svētkos, stāsta Maniņa.

Foto: Publicitātes foto

Lai naksnīgā pastaiga izdotos, organizatori aicina silti saģērbies, uzvilkt ērtus apavus, paņemt kamaniņas, iemest somā lukturīti un svaigi ceptos pīrādziņus, savārīt pilnu termosu ar kūpošu tēju un vairot gaismu kopā ar mums.

Pārvērtības šogad piedzīvos Kurzemes zemnieka sēta, Kurzemes zvejniekciema sētas, Vidzemes zemnieka sēta, Nidas dūmistaba un Lībiešu zemnieka – zvejnieka sēta "Dēliņi".

Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez maksas. Vecākiem ar pašiem mazākajiem – pieejama pārtinamā istaba.

Foto: Publicitātes foto

Ieeja pasākumā no muzeja galvenās ieejas – Brīvdabas ielas 21. Muzejs apmeklētājiem būs atvērts no pulksten 10 līdz 20. No 10 līdz 17 ieejas maksa – ģimenes biļete (1 līdz 2 pieaugušie un 1 līdz 4 bērni līdz 18 gadu vecumam) 4 eiro, skolēniem 0,70 eiro, pilna laika studentiem 1,40 eiro, pensionāriem 1,40 eiro, pieaugušajiem 2 eiro. No 17 līdz 20 ieejas maksa ir 0,70 eiro.

Pie muzeja pieejama bezmaksas autostāvvieta.

Mājdzīvniekus organizatori lūdz šoreiz atstāt mājās.