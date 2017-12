Astoņi veidi, kā padarīt ikdienišķu mīlēšanos tikpat īpašu kā pirmo reizi

Kāda ir atšķirība starp ikdienišķu seksu un kaisles pilnu mīlēšanos, ko atcerēsies visu savu dzīvi? Ir svarīgs ne tikai partneris un jūtu ķīmija, bet arī citi apstākļi, piemēram, atkalredzēšanās pēc ilgas nošķirtības vai īpašs notikums, piemēram, kāzu nakts, vai plāns radīt pēcnācējus.

Protams, tev nav obligāti jāprecas vai jāstrīdas ar savu partneri, lai baudītu neaizmirstamus tuvības mirkļus kopā ar savu partneri. Piedāvājam iepazīties ar "Women's Health" ekspertu aprakstītajām neaizmirstamākajām seksuālajām pieredzēm un to, kā tās izbaudīt, kad vien to vēlies. Kāpēc gan nepiešķirt nelielu dzirkstelīti savai mīlas dzīvei un nepadarīt to reibinošu un neatkārtojamu?