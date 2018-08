Ceļvedis vīriešiem par intīmās dzīves smalkumiem un sievietes vēlmēm guļamistabā

Ko gultā vēlas partneris? Ko darīt, ja tuvības brīdis ir pārāk īss? Kā padarīt katru mīlēšanās reizi aizraujošu un baudpilnu? Tie ir jautājumi, kas interesē ne tikai sievietes, bet arī kungus. Tāpēc šoreiz piedāvājām rakstu izlasi, kurā iespējams atrast atbildes uz vīriešiem būtiskiem jautājumiem par intīmo dzīvi un ar tām saistītajām ķibelēm.

Partneres apmierināšana un sekss, ko izbauda abi, ne tikai vīrietis, ir daudzu kungu mērķis. Bet kāpēc tas neizdodas? Kāpēc mīļotā cenšas izvairīties no intīmās tuvības? Iemesli tam var būt dažādi, piemēram, stress vai nogurums un rutīna attiecībās, kā arī nepiemērots kontracepcijas līdzeklis. Tev nepatīk lietot prezervatīvu? Izrādās, ka kontracepcijas tabletes var mazināt sievietes libido, tāpēc jautājumu par atbilstošāko izsargāšanās metodi vajadzētu pārrunāt rūpīgi, un, ja pamani izmaiņas partneres attieksmē pret mīlēšanos, pārrunāt ne vien to cēloņus, bet arī iespējamos risinājumus. Vairāk par to lasi šeit.

Ļoti būtisks jautājums var būt arī sievietes orgasms. Sievietes to sasniedz lēnāk nekā vīrieši, tāpēc neaizmirsti par priekšspēli un centies noskaidrot partneres vēlmes. Iespējams, mērķa sasniegšanai tev var noderēt sievietes baudas karte.

Tā kā intīmā tuvība jāizbauda abiem partneriem, svarīgi ieklausīties arī savā ķermenī un padomāt par savām vēlmēm. Apmēram trešdaļa vīriešu cieš no priekšlaicīgas ejakulācijas. Tev nevajadzētu par to justies vainīgam vai kaunēties. Tā vietā labāk meklēt risinājumu. Ar seksologa Artūra Vāveres ieteikumiem tu vari iepazīties šajā rakstā.

Ieskaties rakstu izlasē un atrodi arī citu noderīgu informāciju par intīmās dzīves smalkumiem un sievietes vēlmēm guļamistabā.