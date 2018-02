Kādu bildinājumu sagaida sieviete: neprecētu dāmu vēlmes

Cik gan tas būtu vienkārši, ja vīrieši zinātu, ko vēlas sievietes? Par to noteikti prātojis ne viens vien vīrietis, plānojot savai mīļotajai ideālu bildinājumu un izvēloties gredzenu. Tā kā nevar noliegt, šis ir uztraukumu pilns laiks, šoreiz aprunājāmies ar sešām neprecētām dāmām, atklājot viņu sapņus par šo lielo notikumu.

Laura Rikmane: gribētos, lai es neko nenojaušu

Foto: Privātais arhīvs

– Kā tu vēlētos, lai tevi bildina?

Noteikti gribētos, lai tas ir kaut kā īpaši un ļoti negaidīti. Parasti jau sievietes daudz ko intuitīvi jūt un es noteikti esmu viena no tām, tāpēc gribētos tā, ka es par to pat neko nenojaušu. Līdz ar to var būt gan publiski, gan divatā. Man nav tāda ideālā scenārija, bet noteikti gribētu, lai vīrietis būtu ielicis ne mazums pūļu un izdomas. Kā arī rūpīgi tam gatavojies gan enerģijas, gan laika ziņā. Noteikti negribētos, lai tas ir kaut kā ikdienišķi.

– Vai tu gribētu, lai mīļotais notupstas uz viena ceļa?

Jā, kāpēc gan ne.

– Kā vēlētos, lai izpaužas bildinājuma jautājums?

Var divos variantos – vārdiski ar skaistu ievadu vai tas var būt kaut kur tā dikti skaisti uzrakstīts.

– Vai vēlētos, lai mīļotais vispirms tavu roku lūdz vecākiem?

Man tas nebūtu tik svarīgi.

– Kādu gredzenu tu vēlētos? Varbūt vēlētos izvēlēties gredzenu kopā pēc bildinājuma?

Vēlētos, lai saderināšanās gredzens ir sudraba. Noteikti nē.

– Vai pēc bildinājuma vēlētos vēl kādu pasākumu?

Jā, būtu forši romantiskas vakariņas – var gan restorānā, var gan paša gatavotas. Kā jau teicu – jo vairāk pūļu un laika ieguldīts tajā visā, jo labāk.