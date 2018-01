Kārlis Anitens: lai kaut uz brīdi iepatiktos sievietei, vīrietim jābūt galantam

Nelieli draudzīgi žesti un palīdzības sniegšana sievietei ir veids, kā vīrietim būt galantam pret sievieti, raidījumā "Starp mums runājot" stāsta režisors un dramaturgs Kārlis Anitens. Viņš ir pārliecināts, ka šādā veidā ir iespējams kaut uz brīdi iepatikties, kā arī uzlabot garastāvokli līdzcilvēkiem.

"Manuprāt, vīrietim ir jābūt galantam pret sievieti," teic Anitens. Viņš norāda, ka kungiem vajadzētu darīt tādas, iespējams, vecmodīgas lietas, kā padot dāmai roku, lai palīdzētu izkāpt no sabiedriskā transporta. "Es domāju, ka uz to brīdi es viennozīmīgi viņai iepatīkos," piebilst Anitens.

"Tā zelta formula, ko man ir iemācījuši vecāki, – nu, ja tu darīsi otram cilvēkam to, ko tev pašam patīk saņemt, nu tad jau tu arī iepatiksies tam cilvēkam," pārliecināts režisors un dramaturgs. Viņš gan paskaidro, ka šie mazie žesti nepalīdz iepatikties uz ilgu laiku. "To, kam mēs iepatiksimies uz 10 gadiem, to, man šķiet, tur kaut kas augšā regulē. Tu vari dot to roku, vari nedot to roku. Ja tas būs lemts, tas notiks."

Viņš ir pārliecināts, ka Latvijā ir maz "tādu mazo ikdienas iepatikšanos". Kā piemēru Anitens min vienkāršu uzsmaidīšanu vai nelielu palīdzības sniegšanu un draudzīgu žestu izrādīšanu. "Tajā brīdī tu zini, ka tu esi viņai iepaticies, un zini arī to, ka viņai nu vismaz minūtes 10 arī būs tāds pacilāts garastāvoklis."