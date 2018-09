Ilze Ķuzule-Skrastiņa par sociālo tīklu kontiem: rādi dzīvi tādu, kāda tā ir

Darbības sociālajos tīklos dod iespēju veidot priekšstatu par cilvēku, kas beigu galā var nesaskanēt ar viņa rīcībām un uzvedību reālajā dzīvē. Šāda pieredze ir arī aktrisei Ilzei Ķuzulei-Skrastiņai, kura plašāk par to stāsta raidījumā "Sieviete. Personīgi".

"Pazīstu cilvēku, es ar viņu strādāju kopā, un pēkšņi es saprotu, ka sociālās vides tas pats cilvēks dzīvo acīmredzot dubultu dzīvi," teic Ķuzule-Skrastiņa. "Jo realitāte ir pilnīgi cita. Un tā sociālā konta dzīve ir pilnīgi cita. Tur ir kaut kas ļoti dīvains, tā kā tie būtu divi atsevišķi cilvēki. Jautājums, kurš no viņiem ir tas patiesais."

Viņai ārkārtīgi nesimpatizē tas, ka tā nav reāla dzīve, bet gan maldi. "Es tiešām diemžēl zinu konkrētus cilvēkus, kuri uzbur par sevi pilnīgi citu priekšstatu. Es nerunāju par personīgo dzīvi, es runāju par darbu. Sociālajā kontā ir absolūti vitāls, ārkārtīgi pieprasīts, daudzveidīgs cilvēks, bet mēs strādājam kopā teātrī, un tā dzīve ir pilnīgi cita."

"Es gribētu pateikt, ka ar to nevajadzētu aizrauties, īpaši jauniem cilvēkiem, jauniešiem. Vajag dzīvot to īsto dzīvi. Ja tu gribi rādīt savu dzīvi, rādi to tādu, kāda tā ir," iesaka aktrise.