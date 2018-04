40 gados dzīve tikai sākas: ielūkojies nākotnē un droši virzies tālāk

Dzīve 40 gadu vecumā tikai sākas - to lieliski zina paaudze, kas izaugusi kopā ar padomju laika kino filmām. Manā gadījumā, sasniedzot šo vecumu, kādā pavisam parastā dienā sabruka ierastā pasaule - vīrs paziņoja, ka beidzot saticis savu īsto cilvēku, un viņu absolūti nemulsina 20 gadu vecuma atšķirība. Bērni, kuriem tika piedāvāta izvēle, ilgu laiku "mētājās" pa vidu abiem vecākiem, novērtējot, ar ko viņiem būs ērtāk. Savukārt vecāki pēkšņi pieprasīja manu uzmanību. Tā ikdienas rūpēs par mammu un cīņā ar ambiciozo jauno paaudzi, nemanāmi aizskrēja divi gadi.

Burtiski pirms dažām dienām es atgriezos no mazpilsētas, kas mani apbūra - ne ar savu sakoptību, bet ar pilnīgi svešu cilvēku smaidiem. Viņi nebija zaudējuši to bērnišķīgi uzticīgo skatienu, kādu grūti ieraudzīt garāmgājēju sejās galvaspilsētas ielās. Te nevienam nerūp citi, visi ir aizņemti paši ar sevi, nereti - ļauni un nobiedēti. Mēs nerisinām problēmas, bet tās krājam. Bet neveiksmes ir jāatstrādā.

Rezultātā mēs aizvien retāk uzticamies pat tuviniekiem, nevēlamies kontaktēties ar citiem cilvēkiem, neesam gatavi jaunām iepazīšanām, slēpjamies aiz viedierīču ekrāniem. Daudzi ir aplami pieņēmuši, ka tā ir vienkāršāk un drošāk. Jo reiz ir "apdedzinājušies", tādēļ izvēlas ieturēt distanci.



Tomēr šādos apstākļos pāreja uz jaunu dzīves posmu var tikt atlikta pat par gadiem desmit. Aizvadītie divi gadi manā gadījumā - piliens jūrā. Taču cik iespēju es jau esmu palaidusi garām? Tik ļoti negribas atkal uzkāpt uz grābekļa. Tādēļ pilnībā saprotu mūsu vēlmes ielūkoties nākotnē, sakārtot prioritātes un virzīties tālāk droši un bez minstināšanās. Tā mani pārliecināja kāda paziņa.





"Jā, pie manis biežāk nāk sievietes, es nepieņemu jaunietes, kas jaunākas par 25 gadiem. Viņām jāiziet savs ceļš, jāmācās iepazīt likteni no savām iespējamajām kļūdām. Es nepalīdzēšu 18 gadus jaunai nimfetei, kas vēlas aizvilt no ģimenes savu bosu. Tas ir grēks, to nedrīkst piemirst," stāsta salona "Sofija-A" saimniece Diāna, skaidrojot, ka vispirms viņa izpēta savu klientu pagātni - kā cilvēks veidojies, kāda ir viņa saikne ar vecākiem, attiecības ar vienaudžiem bērnu dienās, - t. i., visu, kas ietekmē cilvēka likteni.



Nākotnē iespējams ielūkoties tikai piecus gadus uz priekšu. Neraugoties uz šo faktu, Diāna konkrētam cilvēkam prognozi gatavo tikai reizi mūžā. Kādēļ? "Lai cilvēks varētu izrauties no neveiksmīgā dzīves posma, satiktu jaunu mīlestību, viņam vispirms ir jāapzinās savas kļūdas un jāiegūst cerība, ka pastāv likteņa korekcija uz labo pusi. Variants - dažādi zīlēšanas veidi: kārtis, kafijas biezumi, plaukstas u.t.t. Instrumentu ir daudz," viņa skaidro.



Diāna atgādina, ka jebkuras mūsu darbības un domas atgriežas pie mums pašiem. Tādēļ regulāri ir "jānonullē" enerģētiskais lauks. "Piesārņojums" izpaužas kā ātrs nogurums, aizkaitinājums un savītums. Mēs strauji novecojam. Mūs negatīvi ietekmē arī sāncensība, apkārtējo skaudība. Skauģi slēdz ceļu uz laimīgu privāto dzīvi. Tas var izpausties, piemēram, kā ļaunas acs uzlikšana vai lāsts, ko noteikti jānoņem.



Un tomēr šai sistēmai ir jātic. Jebkuri rituāli - lūgšanas, vēršanās pie dieva, skaidro Diāna.

"Arī senie grieķi un romieši vērsās pēc palīdzības pie augstākiem spēkiem. Visās pasakās ir ļaunie un labie varoņi, kam piemīt maģiskas spējas. Senajā Krievijā ne solis netika sperts bez sargājoša talismana. Īpaša loma šajos rituālos bija ģimenei - no aplidošanas un savešanas perioda līdz kāzām un laulības dzīvei. Mūsdienu cilvēks bieži vien kategoriski noraida jebkādu palīdzību no malas, bet sāncenši tikmēr "zog" viņa likteni, bērni nemitīgi slimo, dvēsele ir tukša. Bet stiprie vārdi palīdz saglabāt ģimeni, atrast otro pusīti, tā vietā, lai visu mūžu mocītos ar nepiemērotu cilvēku, beidzot būt laimīgam," skaidro Diāna.



