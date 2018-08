Atsperu matracis – miega kvalitātes garantija vai kārtējais mīts?

Vai naktīs nomoka bezmiegs, un no rīta sajūta muguras zonā ir tāda, ka desmit minūtes nepieciešams veikt stiepšanās vingrinājumus, lai sāktu normāli staigāt? Vai vismaz reizi nedēļā pamostaties nakts vidū bez jebkāda nopietna iemesla, dažkārt sviedros? Miegs uz nepiemērota pamata, vēl jo vairāk, uz nekvalitatīva matrača ir cieši saistīts ar sāpēm muguras un kakla apvidū, un, protams, rezultātā pasliktinās miega kvalitāte. Tomēr kāda veida matracis ir vispiemērotākais gulēšanai? Kas jāņem vērā, izvēloties jaunu matraci? Sniedzam sešus padomus, kas palīdzēs izvēlēties jaunu matraci.

Vai ir vērts izvēlēties atsperu matraci?

Pirmais jautājums, ko dzirdēsiet, apmeklējot matraču salonu, — kāda veida matraci meklējat. Pirms pirkšanas vienmēr ieteicams painteresēties par esošajiem matraču veidiem: ar ko tie atšķiras, kādi materiāli tiek izmantoti un kādas ir to īpašības. Lai gan pastāv dažādi viedokļi, un daudz kas ir atkarīgs no cilvēka vajadzībām un uzskatiem, miega eksperti iesaka izvēlēties kvalitatīvus atsperu matračus.

Tirgū ir pieejami divu veidu atsperu matrači — "Bonell" un "Pocket". "Bonell" veida matračiem ir raksturīgas savstarpēji savienotas atsperes — nospiežot vienu matrača vietu, blakus esošās atsperes arī reaģē. "Bonell" matrači parasti ir lētāki un var izturēt lielāku svaru, bet atsperes nav iestrādātas kabatās, tāpēc laika gaitā tās savstarpēji sāk saskarties un čīkstēt. Rezultātā tiek zaudēta sākotnējā matrača forma, un tiem ir īss kalpošanas laiks.

Lai gan pastāv dažādi viedokļi, un daudz kas ir atkarīgs no cilvēka vajadzībām un uzskatiem, miega eksperti iesaka izvēlēties kvalitatīvus atsperu matračus

"Pocket" (vai kabatveida) atsperes tiek izveidotas, izmantojot vismodernāko tehnoloģiju — katra atspere ir iestrādāta atsevišķā maisiņā/kamerā, tāpēc matracis maksimāli pielāgojas ķermeņa formām un nodrošina pareizu mugurkaula atbalstu. Kad tiek saspiesta viena atspere, tā individuāli reaģē uz ķermeņa spiedienu, savukārt apkārt esošās atsperes saglabā formu. Tas muskuļiem ļauj ne tikai labi atpūsties, bet arī veicina pareizu stāju, vienlaikus uzlabojot arī miega kvalitāti.

Atšķirībā no citiem matraču veidiem atsperu matrači spēj pielāgoties cilvēka ķermeņa svaram, sadalot to pa visu matrača platību un nodrošinot visa ķermeņa punktveida atbalstu. Šis princips nodrošina ilgstošu komfortu, ērtību, ilgmūžību un mierīgu atpūtu.

Matrača izmērs

Ja meklējat divvietīgu matraci, atcerieties, ka jūsu miegu standarta divvietīgajā gultā ietekmēs otra cilvēka kustības. Ja iespējams, izvēlieties lielu matraci. Gultā jums vajadzētu atrasties pietiekami tuvu, lai varētu aizsniegt otru cilvēku, taču, ja tas mainīs savu pozīciju, jums nevajadzētu to just.

Komforts — kas to ietekmē?

Gluži kā jebkura cita lieta, matrača komforts ir atkarīgs no jūsu personīgo vajadzību apmierināšanas. Neatkarīgi no tā, vai matracis ir mazs vai liels, biezs vai plāns, cietāks vai mīkstāks — katrs no mums komfortu iedomājas subjektīvi, līdz ar to, izvēloties sev piemērotu matraci, tas būtu jāpatur prātā.

Jebkurā gadījumā matrača cietība ir viens no svarīgākajiem miega komforta faktoriem. Atsperu matrači var būt ar dažādu cietību, tāpēc katrs atradīs sev piemērotāko. Izvēloties izolēto atsperu ("pocket") matraci, ieteicams pievērst uzmanību ortopēdisko zonu skaitam. Jo vairāk ir ortopēdisko zonu, jo vienmērīgāk ķermeņa svars tiek sadalīts horizontālā pozīcijā. Tas ir tāpēc, ka katrai zonai ir dažādas cietības atsperes.

Gluži kā jebkura cita lieta, matrača komforts ir atkarīgs no jūsu personīgo vajadzību apmierināšanas. Neatkarīgi no tā, vai matracis ir mazs vai liels, biezs vai plāns, cietāks vai mīkstāks katrs no mums komfortu iedomājas subjektīvi, līdz ar to, izvēloties sev piemērotu matraci, tas būtu jāpatur prātā

Gaisa caurlaidība

Izvēlieties matraci, kura gaisa ciruklācija nodrošinās pareizu siltuma regulēšanu miega laikā. Matracim jābūt piemērotam visiem gadalaikiem: ziemā — jābūt pietiekami siltam, lai sildītu gan gultu, gan jūs, savukārt vasarā — dzesētu. Šāds efekts tiek panākts ar piemērotu gaisa caurlaidību. Atsperu matrači tiek izgatavoti no vairākiem slāņiem, ar kabatveida atsperu bloka pamatni, rezultātā šādiem matračiem ir lielāka gaisa caurlaidība, salīdzinot ar citu veidu matračiem. Miega laikā mainoties jūsu ķermeņa temperatūrai, atbilstoša matrača gaisa cirkulācija nodrošinās miega komfortu.

Kad ir laiks mainīt matraci?

Pat tad, ja visbeidzot esat atraduši sev piemērotu matraci, tas nebūs paredzēts visai dzīvei. Matrači ir jāmaina ik pēc 8–10 gadiem. Nolietojuma pazīmes, piemēram, parādījušies virsmas slīpumi un izgulējumi, var liecināt, ka ir pienācis laiks mainīt matraci. Ja šaubāties, pamēģiniet apgulties uz jauna matrača — vai jūtat lielu atšķirību. Lai pagarinātu atsperu matrača kalpošanas laiku, reizi mēnesī apgrieziet to uz otru pusi. Šādā veidā matracis atgūs savu formu, un gandrīz divas reizes palēnināsies nolietošanās process.

Vai ir nepieciešams vēl viens iemesls, kāpēc savlaicīgi būtu jānomaina matracis? Tajā ir iemītnieki. Vecie matrači ir putekļu ērcīšu mīļākā mājvieta. Šīs ērcītes pārtiek no ādas epitēlija, baktērijām un pelējuma, rezultātā var parādīties ādas izsitumi, alerģija un citas infekcijas. Tāpēc netaupiet uz savas veselības rēķina un atbrīvojieties no vecā matrača.

Pirms pirkšanas — izmēģiniet!

Miega psihologi apgalvo, ka vidējais jauna matrača testēšanas laiks ir piecas minūtes. Diemžēl ar to nepietiek, lai noteiktu, vai uz matrača jutīsities ērti, guļot vairākas stundas. Pamēģiniet uz jaunā matrača pagulēt 20–30 minūtes. Mainiet pozīcijas. Paguliet pozās, kādās jūs esat pieraduši gulēt. Apgulieties uz muguras, vēlāk — uz sāniem.

Atsperu matrači tiek izgatavoti no vairākiem slāņiem, ar kabatveida atsperu bloka pamatni, rezultātā šādiem matračiem ir lielāka gaisa caurlaidība, salīdzinot ar citu veidu matračiem

Daudzi matraču veikali piedāvā atpakaļatdošanas garantiju. Izmantojiet to. Izmēģiniet matračus mājās un pārliecinieties, vai tas tiešām ir piemērots jums. Pievērsiet uzmanību tam, kā materiāls absorbē mitrumu, kā reaģē uz kustībām un kā mainās jūsu miega kvalitāte.

Laikam daudzi apliecinās, ka labs miegs ir viss. Faktiski cilvēks guļot pavada vidēji 25 gadus no sava mūža. Lai gan katram cilvēkam ir sava izpratne par to, kas padara gultu par mājīgu un perfektu, tomēr visi piekritīsim — matracis ir vissvarīgākā gultas daļa. Bez miegam piemērota pamata miegs nevar būt ērts un pilnvērtīgs.

Ja matracis ir nepiemērots vai neērts, laika gaitā tas kļūs par miega kvalitātes pasliktināšanās un ķermeņa sāpju cēloni. Neļaujiet miegam negatīvi ietekmēt mūsu produktivitāti un veselību. Ar uzticamu kabatveida atsperu matraci garantēsim labu un kvalitatīvu miegu katru nakti.