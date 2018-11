Sausās acs sindroms: kaite, kam nepieciešama mūsdienīga ārstēšana

Sausās acs sindroms ir multifaktorāla saslimšana, ko izraisa dažādu faktoru kopums. Viens no tiem ir vecums – jo cilvēks kļūst vecāks, jo mazāk producējas asaras un asaru sastāvs nav tik kvalitatīvs. Mūsdienās sausās acs problēma ir aktuāla arī jauniem cilvēkiem, lai gan agrāk tā bija novērojama ne ātrāk kā pēc 40 gadu vecuma.

Tas izskaidrojams ar to, ka modernās tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienu. Normāli cilvēks mirkšķina acis 15-20 reizes minūtē. Savukārt, kad strādā ar datoru, tad mirkšķina daudz retāk, līdz ar to acs ir ilgāk vaļā, un no asaru plēvītes iztvaiko ūdens. Sausās acs sindroms ietekmē redzi un rada diskomfortu, kas izpaužas kā acu apsārtums, graušana, svešķermeņa sajūta acīs, acu nogurums, miglošanās, asarošana. Citi faktori, kas veicina sausās acs sindroma attīstību, ir kondicionēts gaiss, tabakas dūmi, piesārņots gaiss, lāzerķirurģiskās redzes korekcijas operācijas, dažādas saslimšanas, piemēram, reimatoīdais artrīts, dažādu medikamentu lietošana, kontaktlēcu nēsāšana. Jāatzīmē, ka sausās acs sindroms biežāk sastopams sievietēm, kurām to ietekmē hormonālas izmaiņas.

Acs virsmu pārklāj asaru plēvīte, kas sastāv no trim kārtām. Ārējā kārta ir lipīdu kārta, vidējā ir ūdens kārta, bet iekšējā - mucīna kārta. Kad acs ir vaļā, pēc brītiņa asaru plēvīte pārplīst. Normāli tas notiek ik pēc 5 līdz 8 sekundēm. Šī plēvīte pēc acu mirkšķināšanas atkal atjaunojas. Sausās acs sindroma gadījumā pirmā bojājas lipīdu kārta, tad no asaru plēvītes ūdens kārtas intensīvi sāk iztvaikot šķidrums. Līdz ar to rodas hiperosmolaritāte, vienkāršos vārdos – ūdens iztvaiko, bet ūdens slānī esošie sāļi paliek un sāk saistīt ūdeni no acs virsmas šūnām, izraisot to bojājumu.

Ja, izslēdzot sausās acs sindroma veicinošos faktorus, simptomi izzūd, tad pacientam ārstēšanās nav nepieciešama. Tomēr ne vienmēr tas ir iespējams, un tad ir jālieto mākslīgās asaras.

Aptiekās pieejams plašs mitrinošo acu pilienu klāsts. Pilieni atšķiras ar sastāvu un darbības spektru – uz cik no asaru plēvītes kārtām tie iedarbojas. Nopērkot pilienus, kas iedarbojas tikai uz ūdens kārtu, pacients var nesasniegt vēlamo efektu, jo nevar zināt, kuras no asaru plēvītes kārtām ir bojātas. Izdevīgāk ir iegādāties pilienus, kuriem ir garāks derīguma termiņš pēc atvēršanas. Jaizvēlas acu pilieni bez konservantiem, jo konservanti var veicināt acs sausumu. Ja pacients vēlas acu pilienus ar maksimālu efektu, tad jāizvēlas tāds produks, kas iedarbojas uz visām asaru plēvītes kārtām.

Viens no šādiem līdzekļiem ir Cationorm. Tas ir pirmais produkts, kura ražošanā izmantota unikāla Novasorb tehnoloģija. Šie pilieni ir nanoemulsija, kas sastāv no ūdenī izkliedētiem pozitīvi lādētiem nanopilieniem. Katrs no tiem satur ūdenī iekļautu lipīdu kodolu, surfaktantu jeb virsmas aktīvu vielu, kas stabilizē emulsiju, un katjonu surfaktantu, kas piešķir nanopilienu virsmai pozitīvu lādiņu. Tas palīdz atrisināt vienu no galvenajām acu pilienu problēmām – pārāk strauju pilienu zudumu no acs virsmas, kad cilvēks mirkšķina acis. Piliens ilgāk noturas uz acs virsmas pateicoties elektrostatiskās piesaistes principam, jo tas ir pozitīvi lādēts, bet radzene ir negatīvi lādēta. Catinorm sastāvdaļas papildina visas asaru plēvītes kārtas. Ūdens papildina asaru plēvītes ūdens kārtu, lipīdi - lipīdu kārtu, bet pozitīvi lādētais surfaktants iedarbojas uz mucīna kārtu. Cationorm ir ātra un ilgstoša darbība - tas atbrīvo no diskomforta acīs jau pirmo septiņu lietošanas dienu laikā. To var lietot pēc acu lāzerķiruģiskām operācijām, jo Cationorm atbrīvos no diskomforta sajūtas acīs un palīdzēs atjaunot radzenes epitēliju. To drīkst lietot kopā ar dažāda veida kontaktlēcām, pilinot tieši uz lēcas. Cationorm priekšrocība ir arī tā garais derīguma termiņš pēc atvēršanas - trīs mēneši. To nodrošina īpaša flakona konstrukcija - speciāli filtri, kas filtrē gaisu, neļaujot baktērijām iekļūt flakonā un uzgaļa mehānisms novērš pilienu atpakaļuzsūkšanos flakonā. Cationorm nesatur konservantus, un tam ir laba panesamība.

