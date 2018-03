Aktrise ar maģistra grādu – šarmantā Eva Longorija, kura atrod laiku visam

Šarmantā Eva Longorija nav vien vienkārša aktrise. Viņa nepārtraukti meklē iespējas, lai pilnveidotos. Tā Eva TV pasaulē jau iemēģinājusi roku dažādos amatos, atradusi laiku, lai paralēli karjerai iegūtu maģistra grādu, kā arī brīvie mirkļi izmeklēti, lai dibinātu ģimeni un pavisam drīz – kļūtu par māti. Par godu Evas dzimšanas dienai, kas atzīmējama 15. martā, piedāvājam nelielu ieskatu radošās personības dzīvē!

Pabeigusi koledžu, kuras laikā Eva piedalījās arī dažādus uzvedumos, 1998. gadā viņa uzvarēja vietējā skaistumkonkursā, iegūstot iespēju doties uz Losandželosu un pierādīt sevi arī tur. To viņa arī izdarīja, uzvarot konkursā un pēc tam dodoties uz Kaliforniju, lai īstenotu savu sapni – kļūt par aktrisi.

Foto: AFP/Scanpix

2000. gadā Eva pirmo reizi ieguva iespēju gozēties TV ekrānā, iejūtoties pavisam nelielās lomās tādos seriālos kā "Beverly Hills 90210" un "General Hospital". Nākamajā gadā viņa uz divām sezonām pievienojās seriāla "The Young and the Restless" komandai, iegūstot zināmu popularitāti. Tomēr viņas lielais atspēriena punkts bija dalība seriālā "Bīstamās mājsaimnieces ("Desperate Housewives"), kurā viņa attēloja šarmanto, enerģijas pilno Gabrielu Solīsu. Līdz ar seriāla panākumiem, pieauga gan Evas fanu pulks, gan atzinīgi vērtējumi no kritiķu puses. Ne velti viņa savas lomas dēļ 2006. gadā tika nominēta arī "Zelta globusam". Nostabilizējot savu karjeru, savulaik Eva bijusi pat viena no vislabāk apmaksātajām aktrisēm pasaulē.

Paralēli darbībai seriālā, viņa piedalījās arī dažādās filmās, piemēram, "Harsh Times" (2005), "The Sentinel" (2006) un "The Heartbreak Kid" (2007), plecu pie pleca sadarbojoties ar jomas profesionāļiem.

Foto: AP/Scanpix

Tomēr Eva vēlējās sevi pierādīt arī citā veidolā, izmēģinot spējas kā producentei. Viņa izmēģinājusi šo lomu vairākos darbiņos, tomēr īpaši jāizceļ tāds seriāls kā "Devious Maids". Eva vēl joprojām gan aktīvi filmējas, gan arī pati piedalās dažādu projektu tapšanā.

Starp citu, noteikti jāpiebilst, ka Eva nav tikai talantīga un izskatīga aktrise. Jau koledžas gados ieguvusi bakalaura grādu kinezioloģijā, paralēli "Bīstamo mājsaimnieču" filmēšanai pēc trīs mācību gadiem viņa ieguva arī maģistra grādu, studējot par Dienvidamerikas reģiona sabiedrību. Kā stāstījusi pati, pienācīga izglītības iegūšana viņas ģimenē ir augstā vērtē.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Evu raksturo vēl kāda joma - viņa aktīvi iesaistās dažādās organizācijās, sniedzot palīdzīgu roku nelaimē nonākušajiem. Gluži tāpat Eva ir arī politiski aktīva, palīdzot virzīt līderus vēlēšanās un runājot ar tautu par nozīmīgiem jautājumiem.