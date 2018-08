Dzelzs laikmets – pamats dzīvei, ģimenei un maizes pelnīšanai. Rotu mākslinieces Lindas stāsts

Īstas – tā rotu māksliniece Linda Šikure-Važa raksturo pašas darinātās rotas. Tās ir vēlā dzelzs laikmeta greznumlietu rekonstrukcijas vai šī laikmeta iedvesmoti darinājumi. Tās ir smagas, lielas, gatavotas no sudraba un bronzas, un tām pavisam noteikti ir senatnes elpa. Vēlais dzelzs laikmets Lindas dzīvē ir ļoti nozīmīgs, jo palīdzējis atrast ne tikai nodarbošanos, bet arī sastapt vīru un iepazīt dažus no tuvākajiem draugiem.

Lindas lolojums ir rotu zīmols "Sudraba pīlādzis", kā izveidi rotu māksliniece aizsāka kopā ar vīru, tagad šī nodarbe ir tikai viņas. "Tas ir tas, ko es daru, ar ko es pelnu maizīti, ar ko es domāju un dzīvoju." Tā ir visa viņas pasaule, norāda Linda.

Aizraušanās ar 9.-12. gadsimtu, ko dēvē par vēlo dzelzs laikmetu, Lindai sākās, mācoties Rīgas amatniecības vidusskolā. Viņa apguva metāla dizainu.Viens no pasniedzējiem bija arheoloģijas entuziasts un vēlējās izmēģināt piedzīvot to, par ko arheologi raksta grāmatās. "Nodarboties ar eksperimentālo arheoloģiju, mēģināt iedzīvināt senvēsturi, izmēģināt tā laika amatus, padzīvot ar tā laika ēdienu, apģērbu, ēkām. Vispār mēģināt apjaust to laiku." Linda norāda, ka 21. gadsimta cilvēka zināšanu bagāža neļauj līdz galam izprast tā laika cilvēku, bet praktiska dzīvesveida izmēģināšana var ļaut pietuvoties šai izpratnei.

Tā nu pirms gandrīz 20 gadiem tika organizēta pirmā nometne, kurā studenti dzīvoja tā, kā to varēja būt darījuši cilvēki 9. gadsimtā. Viņi pārtika tikai no tā laika ēdiena un darīja tam laikam raksturīgas lietas, aizmirstot par kafiju, mūsdienu produktiem un ērtībām. "Pasniedzējs mūs tajā visā ierāva, aizrāva," teic Linda, norādot, ka nometne kļuva par tradīciju, kas turpinājās arī pēc pasniedzēja nāves.

Interese par vēsturi ietekmējusi ļoti daudzu bijušo nometņu dalībnieku un viņu tuvinieku dzīves. Tur Linda satika savu vīru, arī citi pāri, kas tagad ir kopā, tur iepazinušies. Tāpat daudzi arī savu nodarbošanos vēlāk saistījuši ar vēsturi un vēsturiskā mantojuma izzināšanu. "Mēs joprojām svinam kopā svētkus, svētam saulgriežus un braucam trakās un piedzīvojumu pilnās ekskursijās."